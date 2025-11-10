Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14 de noviembre

Las beneficiarias de este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, diseñado para otorgar apoyo económico a mujeres adultas mayores en el país.

Este esquema se dirige a mujeres de entre 60 y 64 años, posicionándose como un beneficio universal para quienes se encuentren dentro de ese grupo etario.

Las beneficiarias reciben 3 mil pesos cada dos meses a través de su respectiva tarjeta del Banco del Bienestar.

Al inicio, el apoyo estaba dirigido únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum promovió la reducción del límite a partir de los 60 años.

Mujeres de 60 a 64 años de edad pueden optar por este programa social federal. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, mujeres de 60 a 62 años, junto con quienes acaban de cumplir 63 o 64 años, pueden registrarse en los módulos disponibles.

La Secretaría del Bienestar administra este programa, encargándose de los procesos de inscripción, dispersión de pagos y atención de trámites vinculados.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, comunicó que en noviembre corresponde el pago del sexto bimestre, el cual es el último de este 2025.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

La funcionaria compartió mediante canales oficiales el calendario de distribuciones previsto para noviembre de 2025.

La entrega de recursos se organiza según la inicial del apellido paterno de cada beneficiaria. Como se mencionó anteriormente, este periodo representa el último pago del año y cubre los meses de noviembre y diciembre.

Los depósitos comenzaron el pasado lunes 3 de noviembre para un sector de beneficiarias; pero otras pensionadas no han recibido el respectivo depósito de 3 mil pesos en sus respectivas cuentas del Banco del Bienestar.

Por ello, las beneficiarias se preguntan quiénes recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de este programa social del Gobierno de México.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14?

Las beneficiarias que recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar este 2025 serán los siguientes, según el calendario de la Secretaría de Bienestar:

G Lunes 10

G Martes 11

H, I, J, K Miércoles 12

L Jueves 13

M Viernes 14

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán hasta el martes 18 de noviembre con la letra M, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar 2025.