“No pactes con el crimen, cuídate mucho”: el consejo del priista Rubén Moreira a Carlos Manzo semanas antes de su asesinato

El presidente municipal de Uruapan fue asesinado el 1 de noviembre, durante las celebraciones por el Día de Muertos. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

La difusión de un video donde el diputado Rubén Moreira dialogó con el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, cobró relevancia tras el asesinato del edil ocurrido el 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos.

En la grabación, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados le recomendó no pactar con el crimen organizado y extremar precauciones. El material fue compartido por la periodista Ivonne Melgar en la red social X.

El encuentro entre ambos se realizó semanas antes del homicidio, en un contexto de creciente violencia en la región. En la conversación, Moreira recordó su experiencia como gobernador de Coahuila y la estrategia que siguió en su estado para recuperar el control territorial frente a los grupos delictivos.

“Nosotros allá en Coahuila tomamos una decisión parecida, estaban Los Zetas. Si nosotros no ganábamos no íbamos a conseguir nada. ¿Para qué somos políticos? ¿Para que otros nos manden? Eso no puede ser. Cuídate mucho a nivel personal, no descuides tu seguridad personal”, le aconseja Moreira a Manzo.

Por su parte, el edil de Uruapan explica sus medidas de seguridad: “El primer punto es no tener nexos con ellos (con la delincuencia organizada), yo llegué limpiamente (al cargo). Y aunque hubiera posibilidades de aspirar a otro cargo, si el compromiso es pactar con ellos, prefiero no hacerlo, ese es el primer blindaje. Prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacerlo mal”.

El legislador priista retoma la palabra y sugiere: “Presionemos para que vaya la Guardia Nacional, para que vaya el Ejército y para que Alfredo Ramírez Bedolla (gobernador de Michoacán) asuma su responsabilidad. Estamos contigo”.

El encuentro se dio semanas antes del asesinato del alcalde de Uruapan. (X/@ivonnemelgar)

Contexto del asesinato

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante una festividad del Día de Muertos en Uruapan. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades michoacanas, el agresor era un joven de 17 años que fue abatido en el lugar por elementos de seguridad. El homicidio provocó reacciones entre la población local y en el ámbito político, donde se reiteraron llamados para fortalecer la protección de los funcionarios municipales.

En el material audiovisual se destaca el consejo que Moreira dio al alcalde semanas antes del crimen. El material generó múltiples interpretaciones entre usuarios, algunos de los cuales subrayaron la advertencia como una muestra de los riesgos que enfrentan las autoridades locales en zonas con alta incidencia delictiva.

Uruapan es uno de los municipios más afectados por la disputa entre grupos delictivos en Michoacán. De acuerdo con informes oficiales, los ataques a servidores públicos municipales han sido frecuentes en los últimos años, especialmente contra elementos de seguridad y funcionarios locales que rechazan pactar con las organizaciones criminales.

Moreira pide renuncia del gobernador de Michoacán

El pasado 4 de noviembre, Rubén Moreira consideró que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, debía renunciar al cargo luego del asesinato de Carlos Manzo.

En declaraciones a medios de comunicación, el priista indicó que que la renuncia del gobernador abonaría porque “se va la insensibilidad de un gobernante”.

“Se va como muchos gobernadores, por la frivolidad, por la popularidad de entregar las cosas, dilapidar el presupuesto y de que le sacan la vuelta a asumir la responsabilidad de ser gobernadores”, expresó.

Moreira señaló que “el discurso triunfalista de gobierno contrasta con la realidad de homicidios, desapariciones y extorsiones” en diversas entidades como Michoacán, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas.

“El crimen organizado es dueño de una parte del país y el gobierno no lo quiere aceptar”, sentenció.