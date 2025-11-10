Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 10 de noviembre

El frente frío núm. 13 se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional; en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Hidalgo y Puebla; lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y la península de Yucatán; intervalos de chubascos en Nuevo León y Querétaro; así como lluvias aisladas en el centro del país.La masa de aire ártica asociada al frente, en interacción con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical, originarán un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, previéndose ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.A su vez, se pronostica evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche; así como vientos fuertes a muy fuertes en estados del norte y centro de México.Adicionalmente, durante la madrugada del lunes, se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe propiciará chubascos en Guerrero, así como lluvias aisladas en Guanajuato y Michoacán. En el resto del territorio nacional predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 09 de noviembre:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Puebla (región Sierra Norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (regiones Sur y Mante), San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Querétaro (región Sierra Gorda) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala. Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h, durante la madrugada del lunes: costas de Tabasco y Campeche. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del golfo de Tehuantepec. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (sur), Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.