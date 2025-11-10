México

Detienen a un hombre que golpeó a su madre con un martillo en Iztapalapa, CDMX

La intervención de los servicios de emergencia permitió resguardar a la afectada y activar protocolos de apoyo psicológico y legal

Las autoridades detuvieron a un hombre de 32 años por golpear a su madre con un martillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 32 años presuntamente atacó a su madre con un martillo dentro de su domicilio y tras una llamada a la Línea SOS Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervino en la situación.

El ataque ocurrió en una vivienda situada en la calle Benito Juárez, en la colonia Pueblo Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Según el comunicado oficial de la SSC, el presunto responsable agredió a su madre de manera verbal y después de una discusión tomó el martillo y la golpeó en la cabeza.

De la llamada de emergencia a la detención

Elementos de la SSC resguardaron a la señora de 50 años y le brindaron atención médica y psciológica estando fuera de peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, una mujer de 50 años, solicitó auxilio a través de la línea SOS Mujeres marcando el número 765, tras sufrir agresiones físicas y verbales por parte de su hijo. La denuncia permitió la movilización de elementos de la SSC, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia.

Al llegar al domicilio, los agentes encontraron a la mujer con manchas de sangre en el cuerpo y el rostro. La afectada relató informó a los policías que el presunto agresor permanecía dentro de la casa, razón por la que los uniformados ingresaron al inmueble.

Ya dentro del hogar de la víctima, detuvieron al hombre señalado, asegurando un martillo de aproximadamente 40 centímetros de largo el cual presentaba manchas de sangre en la empuñadura.

El presunto responsable quedó bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes y respecto al estado de salud de la víctima, paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron lesiones por traumatismo craneoencefálico leve, así como múltiples heridas cortocontusas en distintas partes del cuerpo.

A pesar de la gravedad del ataque, los servicios médicos determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital, ya que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Posteriormente, el personal especializado resguardó a la mujer en un entorno seguro. Una vez que se estabilizó emocionalmente, recibió orientación sobre los pasos a seguir para acceder a apoyo psicológico y asesoría legal a través de las instancias de ayuda a la mujer del gobierno capitalino.

Sanciones por cometer violencia familiar

El Código Penal Federal de México establece sanciones que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante violencia familiar, las sanciones estipuladas en el Código Penal Federal de México, aplican a quien incurra en actos de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial, económica o sexual en el ámbito de relaciones familiares, de pareja o parentesco, enfrenta una pena que va de seis meses a cuatro años de prisión y pierde el derecho de pensión alimenticia.

Las disposiciones, que se encuentran en los artículos 343 Bis al 343 quáter del Capítulo Octavo “Violencia Familiar”, contemplan además que la persona condenada deberá someterse a tratamiento psicológico especializado.

Además, la pena puede aumentar hasta una mitad cuando la víctima sea una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, según la reforma aprobada el 17 de abril de 2024.

El artículo 343 Ter especifica que también se sancionará con las mismas penas a quien ejerza actos de violencia familiar hacia personas bajo su custodia, guarda, protección, educación o cuidado. El artículo 343 Ter 2o. prevé un aumento en las penas de hasta una tercera parte cuando el delito se comete a través de una interpósita persona.

El artículo 343 quáter faculta al Ministerio Público para exhortar a quienes resulten imputados a evitar conductas ofensivas hacia la víctima, implementar medidas preventivas y solicitar las órdenes de protección estipuladas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

