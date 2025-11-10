Claudia Sheinbaum manda emotivo mensaje al Tri previo a la Copa del Mundo: “Siempre piensen en México”

La presidenta le deseó mucha suerte al equipo nacional esperando que la localía pueda alentarlos para tener los mejores resultados. (Presidencia)

El 2026 representará para nuestro país un momento histórico en el deporte cuando se albergue por tercera vez la inauguración de una Copa del Mundo. Siendo anfitriones de uno de los eventos más esperados, la afición espera que la Selección Mexicana pueda trascender y, para ello, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje para el Tri y sus jugadores.

Si bien los últimos ciclos mundialistas no han tenido los resultados que tanto se han esperado, para la mandataria no es momento de ver atrás y espera que en esta edición, compartida con Estados Unidos y Canadá, sea el parteaguas para una nueva era del fútbol mexicano.

Aunque aún Javier Aguirre no ha dado ningún adelanto de quiénes podrían formar la lista final de la convocatoria, nombres como el de Santiago Gimenez y Alexis Vega han generado preocupación luego de que se confirmara que estarían fuera por algún tiempo lo que podría poner en peligro su participación. Pese a ello, Sheinbaum Pardo confía en ellos:

“Primero desearles mucha suerte siempre. Que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan, México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional y cada vez que toquen la cancha piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. Porque en la cancha no representan únicamente a su persona o a la selección per se, sino están representando a un país. La mejor de las suertes y que siempre piensen en México“, externó.

El compromiso del Gobierno de México se extenderá más allá del Mundial. (REUTERS/Henry Romero)

México va por el Mundial Femenil 2031

Además de estar enfocada en la organización de este magno evento, el Gobierno de la República, en compañía de la FMF y de la propia FIFA reafirmaron las intenciones de que México pueda coorganizar un Mundial, pero esta vez para la rama femenil.

A raíz del notable crecimiento de la Liga MX Femenil, la institución internacional considera que nuestro país ya cuenta con el apoyo, la infraestructura y el nivel necesario para albergar la justa en uno años más:

“La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) presentó la candidatura en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para el mundial del 2031. El proceso arrancó hace un par de semanas, cuando se presenta la candidatura y se tomará una decisión por parte de FIFA en abril del siguiente año (2026). México está para posicionarse con un Mundial Femenil en el 2031 en un país donde el fútbol femenil va creciendo a pasos agigantados y con una liga profesional que da envidia alrededor del mundo”, detalló Jürgen Mainka, director ejecutivo de FIFA México.