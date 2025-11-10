México

¿Buscas a tu perro o gato extraviado en CDMX? Así puedes notificar a la Agencia de Atención Animal

Las autoridades pretenden incrementar la eficiencia en la reunificación de animales mediante la difusión sistemática de casos en portales y redes oficiales

La sección 'Ayúdame a regresar
La sección 'Ayúdame a regresar a casa' en www.agatan.cdmx.mx reúne las fichas de búsqueda de mascotas desaparecidas en la Ciudad de México.|(Vetify)

La Agencia de Atención Animal (Agatan), un organismo enfocado en la protección y el bienestar de los animales en la Ciudad de México, mantiene una política activa de difusión de fotografías e información referente a perros, gatos y demás animales de compañía reportados como extraviados en la capital. Esta labor se realiza mediante el uso de sus redes sociales y el portal oficial de la agencia.

Esta iniciativa, tiene el propósito de que los animales: “Puedan regresar a su hogar lo más pronto posible”, afirma el Gobierno de la Ciudad de México.

Así puedes buscar a tu mascota

CRÉDITO: Gobierno de la Ciudad de México

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, solicita a las personas afectadas que envíen un correo electrónico a ruac.agatan@gmail.com.

El mensaje debe contener:

  • El nombre del animal.
  • Su especieedad.
  • Lugar en el que la mascota fue vista la última vez, así como señas particulares.
  • Además, se requiere una fotografía reciente.
  • Número telefónico para contacto.

Esta información se utiliza para la correcta identificación y publicación en los canales oficiales de Agatan.

La Agencia de Atención Animal busca incrementar la eficiencia en la reunificación de animales mediante la difusión sistemática de casos en portales y redes oficiales.

El mecanismo centraliza la información y facilita el contacto entre quienes encuentran o pierden un animal y el personal especializado.

De acuerdo con la Agencia, la claridad en los datos y la calidad de las imágenes enviadas determinan la rapidez y precisión del proceso.

Según las recomendaciones difundidas por la entidad, es fundamental proporcionardetalles claros sobre la mascota, uncorreo de contactoactivo y responder de manera oportuna a cualquier solicitud de información adicional. Los reportes que cumplen con todos los requisitos se procesan con prioridad, optimizando las posibilidades de éxito.

Ayuda para que regrese a su hogar

La Agencia de Atención Animal
La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México difunde casos de mascotas extraviadas para facilitar su localización y regreso a casa.|Crédito: Agencia de Atención Animal.

En el portal oficial de Agatan: www.agatan.cdmx.mx se encuentra habilitada la pestaña “Ayúdame a regresar a casa” es donde se encuentran publicadas las fichas de búsqueda con información de los animales extraviados.

La agencia lanzó una alerta por la desaparición de “Camila”, una perra mestiza de sexo hembra, reportada como extraviada en la zona del Lago Mayor en el Bosque de Chapultepec el pasado 22 de septiembre de 2025.

Según la información oficial, Camila tiene el pecho ligeramente blanco y al momento de extraviarse portaba una pechera color rosa con correa negra.

El reporte detalla que la perra fue vista por última vez en la Primera Sección de Chapultepec, uno de los espacios públicos más transitados de la capital.

La familia responsable de Camila solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y pide que cualquier información que contribuya a su localización se envíe por correo electrónico a fbazan86@gmail.como a través del número telefónico5527391167.

