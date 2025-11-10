Durante su interpretación del tema “Dime como quieres”, fue que la cantante habló sobre la ausencia de Nodal. (TikTok: @elytorres_91)

Ángela Aguilar regreso a los escenarios el pasado 7 de noviembre, con el inicio de su gira ‘Libre Corazón’. El evento de la artista mexicana estuvo envuelto en expectativa y polémica, por tratarse de su retorno tras un año alejada de los eventos en vivo tras su boda civil con Christian Nodal en 2024.

La producción de la cantante apostó por una puesta escénica que integró mariachi, músicos de orquesta, elementos teatrales y la intervención de un bailarín en temas como “El Equivocado”. La gira ‘Libre Corazón’ fue ampliamente promocionada, con venta de boletos en paquetes especiales y facilidades de pago. A pesar de la visibilidad mediática y los esfuerzos de difusión, durante las horas previas al primer concierto persistía una amplia disponibilidad de asientos en las plataformas oficiales de boletería. Esta baja demanda ya había sido advertida meses antes cuando la prensa divulgó la primera lista de 15 fechas confirmadas de la gira.

Ángela Aguilar reclama a Christian Nodal por ausentarse en sus conciertos en EEUU. (TikTok: karla.monsivais)

Acerca de los shows que ofrece Ángela, uno de los momentos con mayor repercusión ocurrió cuando la hija de Pepe Aguilar interpretó “Dime cómo quieres”, la colaboración que grabó junto a Nodal en 2020 y que ahora forma parte de su repertorio. Hasta el momento, el sonorense no la ha acompañado sobre el escenario en ninguna de las fechas del tour, pues también se encuentra de gira. A pesar de la ausencia del intérprete, la artista ha cantado el tema y aprovechando alguna de las pausas para dirigirse al público con un “Amooor”, en alusión al meme surgido tras su primera aparición junto a Nodal después de su enlace civil.

Posteriormente, antes de entonar la reconocida canción, mencionó: “Esta canción sé que se la van a saber. Y el que debería de cantarla conmigo hoy tiene ensayos, entonces no pudo venir. ¿Qué mal, no? A mí me traen para arriba y para abajo en sus conciertos y él no viene a los míos. Le voy a empezar a cobrar. Ya le cobré. Así que vamos a cantar esto para que él lo pueda escuchar hasta Los Ángeles. Así de fuerte para enviarle todo mi amor, como siempre te dedico este concierto”.

Ángela ha intentado retomar su frase viral durante sus shows. (Captura de pantalla)

La ausencia de Christian Nodal y los comentarios de Ángela Aguilar en escena agregaron un matiz personal a la gira, que sigue su curso por varias ciudades en Estados Unidos.

Por otro lado, en una de las recientes presentaciones, Ángela también aprovecho un momento para presumir su anillo de compromiso ante la audiencia durante un cambio de vestuario y señaló: “Es que no me cabía el anillo con los guantes y se iba a enojar mi esposo. Ya me lo pusieron, ¡ya vieron!”.