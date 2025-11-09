México

¿Quién es Jorge Antonio “N”, exagente del Cisen detenido por el caso Colosio?

El exfuncionario de la extinta organización ha sido señalado por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Guardar
La FGR comunicó la detención
La FGR comunicó la detención del presunto segundo implicado en el caso. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La reciente captura en Tijuana, Baja California, de Jorge Antonio “N”, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y actual directivo de la empresa Peak Growth Capital, ha reavivado uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la detención se realizó en cumplimiento de una orden federal vigente y con base en una ficha roja emitida por Interpol, por su presunta participación como segundo tirador en el magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana. La aprehensión fue confirmada por Infobae México este sábado 8 de noviembre por el Registro Nacional de Detenciones.

Jorge Antonio "N". Foto: (Captura
Jorge Antonio "N". Foto: (Captura de pantalla)

A tres décadas del crimen que marcó la política nacional, el nombre de Jorge Antonio “N” vuelve a aparecer en el expediente judicial del caso Colosio. No es la primera vez que enfrenta cargos relacionados con el asesinato: en 1994 fue arrestado después del atentado, bajo las pruebas de una chamarra manchada con sangre del candidato y un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos de disparo.

Según las investigaciones de la época, el entonces agente formaba parte del grupo de cobertura del CISEN asignado al candidato priista, bajo la fachada de reportero. Testimonios y registros lo ubicaron a escasos metros del sitio donde se escucharon los disparos. Aunque negó haber portado un arma o disparado, las pruebas periciales lo contradijeron: se encontraron rastros de sangre de Colosio en su ropa y evidencia química que indicaba que había detonado un arma durante el mismo lapso del homicidio.

Estos indicios, en su momento, reforzaron la hipótesis de un segundo tirador que habría actuado junto a Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el caso. La FGR sostiene que el disparo de Jorge Antonio “N” provino de un ángulo distinto al registrado en video, lo que explicaría inconsistencias en las trayectorias de bala y heridas del candidato.

Luis Donaldo Colosio fue presidente
Luis Donaldo Colosio fue presidente nacional del PRI y su candidato a la presidencia en 1994. (Jesús Abraham Avilés Ortiz-Infobae México)

La Fiscalía también ha vinculado al exagente con el presunto encubrimiento orquestado por Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN y posteriormente secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Documentos judiciales citados por la revista Contralínea señalan que García Luna habría intervenido para facilitar la liberación y salida del agente de Tijuana tras el atentado.

“Se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, cita un fragmento del expediente judicial retomado por la FGR.

La detención de Jorge Antonio “N” fue posible gracias a la colaboración internacional entre Interpol y autoridades mexicanas.

Temas Relacionados

Jorge Antonio "N"Caso ColosioLuis Donaldo Colosiomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México: noticias de la actividad sísmica este domingo 9 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidos por el SSN

Temblor en México: noticias de

Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 9 de noviembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Pronóstico del tiempo en México:

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Chispazo de este 8 de noviembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

Detienen a exagente Jorge Antonio “N”, presunto implicado en caso de Luis Donaldo Colosio

La FGR señaló la participación del excolaborador del Cisen en el asesinato del político mexicano

Detienen a exagente Jorge Antonio

Se registra sismo en Tapachula, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Tapachula,
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

JJ Macías enciende las alarmas

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17