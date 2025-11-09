México

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

La conductora digital del reality show preocupó a sus seguidores por ausentarse de las galas; este es su estado

La ausencia de Malleza en 'La Granja VIP' de TV Azteca genera preocupación entre los seguidores del reality (IG)

La inesperada ausencia de Malleza, conductora digital de ‘La Granja VIP’, generó inquietud entre los seguidores del reality de TV Azteca tras no aparecer en las transmisiones en vivo del viernes.

La presentadora, cuyo nombre es Marielle Zannie, recurrió a sus historias de Instagram para explicar el motivo de su retiro temporal, revelando que un accidente automovilístico la obligó a mantenerse alejada del programa por recomendación médica.

La comunicadora compartió una imagen en la que se la veía siguiendo el reality desde su hogar y, poco después, publicó un mensaje dirigido a sus seguidores. En el comunicado, Malleza detalló que el incidente ocurrió cuando un camión impactó su vehículo, llevándose por completo la puerta. Al intentar esquivar el golpe, ella se lesionó con el volante.

“No quiero que se preocupen. Queridísimos, quería contarles algo importante, tuve un accidente automovilístico: un camión se llevó toda la puerta de mi coche y al intentar esquivarlo me golpeé con el volante. Gracias a Dios todo está bajo control”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

Un accidente automovilístico obliga a la conductora digital Malleza a ausentarse temporalmente del programa en vivo (IG)

El parte médico posterior confirmó que Malleza sufrió un esguince cervical de grado dos y una contractura muscular, por lo que los especialistas le indicaron reposo absoluto y observación durante al menos cuarenta y ocho horas.

La presentadora transmitió tranquilidad a sus seguidores al afirmar: “Estoy bien, me están cuidando y voy a estar perfecta para seguir con todo, incluyendo ‘La Granja VIP’. No se preocupen por mí, de verdad. Los amo y gracias por todos los mensajes y el cariño que me han mandado”.

La noticia de su accidente se produjo en un contexto de rumores sobre su posible salida definitiva del reality, alimentados por su ausencia y por especulaciones acerca de su desempeño frente a las cámaras.

Rumores sobre la salida definitiva de Malleza de 'La Granja VIP' surgen tras su ausencia y especulaciones en redes sociales (IG)

Sin embargo, la producción de TV Azteca optó por realizar ajustes en el equipo de conducción, sumando nuevos presentadores para fortalecer las emisiones en vivo, que habían presentado algunos inconvenientes técnicos, sin que esto implicara la desvinculación de Malleza.

Antes de su incorporación a ‘La Granja VIP’, Malleza se había destacado como creadora de contenido digital, enfocada en celebridades y cultura pop. Este reality marcó su primer gran proyecto televisivo, una experiencia que ella misma describió como un desafío estimulante.

“Había tenido experiencia mínima en televisión, pero este es el primer proyecto grande. Ha sido una experiencia emocionante (...) Tuve que combinar lo que aprendí en anteriores trabajos, con lo que aprendí en la escuela, con las habilidades de redes sociales”, relató la conductora antes de su debut.

Malleza expresó su entusiasmo por la oportunidad de interactuar con nuevas audiencias y explorar formatos distintos: “A mí lo que me emociona más es conectar con distintas personas. Me encanta contar historias y conocer gente nueva. En ‘La Granja’ voy a poder hacer eso y abrirme a nuevos formatos, hacer ese salto, aprenderle a mis compañeros conductores me emociona mucho”.

La conductora permanece bajo observación médica, con la expectativa de reincorporarse a ‘La Granja VIP’ una vez que reciba el alta, mientras sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y pronta recuperación.

