México

Karina Torres causa revuelo en redes tras besarse con el influencer Dr. Miguel Padilla en público

Un video viral muestra a la integrante de Las Perdidas y al popular influencer de TikTok compartiendo un momento íntimo en un evento

Guardar
Beso entre Karina Torres y
Beso entre Karina Torres y Dr. Miguel León Padilla. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El reciente beso entre Karina Torres, integrante de Las Perdidas, y el Dr. Miguel Padilla, influencer y médico, desató una ola de reacciones en redes sociales, generando especulación sobre una posible relación sentimental entre ambos. El momento ocurrió durante un evento donde Torres compartía escenario con Paola Suárez, también del grupo, y fue captado en video.

En el clip viral, se observa a Padilla acercándose a Torres y darle un beso frente al público, lo que provocó risas, aplausos y gritos entre los asistentes. Paola Suárez reaccionó con sorpresa y entusiasmo. Tras el gesto, Torres bromeó sobre un posible segundo acercamiento, mientras ambos se reían de la situación.

El médico influencer besó a
El médico influencer besó a la integrante de Las Perdidas en un evento público. Foto: (Captura de pantalla)

La interacción ha cobrado fuerza en redes sociales, sobre todo después de que Padilla publicara en sus historias de Instagram una fotografía junto a Torres con el mensaje: “Conocí a mi crush”. Esto fue interpretado por los seguidores como una señal de interés mutuo, lo que aumentó la especulación sobre su relación.

Karina Torres ha consolidado su popularidad en redes sociales y televisión gracias a su espontaneidad y cercanía con el público. Junto a Paola Suárez y Wendy Guevara, ha formado parte del fenómeno Las Perdidas, que ha trascendido lo digital hacia producciones televisivas. Su influencia cultural incluso ha sido reconocida por la Academia Mexicana de la Lengua, al validar el uso coloquial de la expresión “nadaqueveriento” en 2024.

Karina Torres ha ganado especial
Karina Torres ha ganado especial relevancia en redes sociales. Foto: X/@LaCasaFamososUS

Por su parte, el Dr. Miguel Padilla ha destacado como creador de contenido en temas de medicina y salud sexual, combinando información profesional con humor. Con más de dos millones de seguidores en Instagram y ocho millones en TikTok, también impulsa la enseñanza de idiomas a través de su canal “Soy Miguel Idiomas” y participa en otros proyectos como “El Antipodcast” y un canal de meditación exclusivo.

La repercusión del beso refleja cómo las figuras de internet influyen en la conversación social y cultural, generando atención mediática inmediata. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, el episodio ha consolidado la viralidad y presencia digital de ambos, manteniendo a sus seguidores expectantes sobre futuros encuentros o declaraciones.

Temas Relacionados

Karina TorresDr. Miguel PadillaBesomexico-entretenimiento

Más Noticias

La dificultad de evitar que se cometan crímenes como el de Carlos Manzo y en qué se enfoca la estrategia de seguridad nacional

Javier Oliva Posada, analista de seguridad y profesor de la UNAM, enfatiza que el crimen organizado solo puede operar cuando se cumplen al menos una de tres condiciones: inacción de las autoridades locales por miedo, omisión o complicidad

La dificultad de evitar que

Cómo preparar un delicioso atole de cajeta en casa

Esta bebida dulce es ideal para consumir en temporada de frío

Cómo preparar un delicioso atole

¿Te vas a hacer un piercing? Esto es lo que debes hacer para prevenir complicaciones

Elegir un local autorizado y seguir indicaciones de higiene reduce riesgos al colocarse una perforación corporal

¿Te vas a hacer un

Estas son las plagas que amenazan con entrar a tu hogar en temporada de frío: así puedes evitarlas

El descenso de las temperaturas obliga a los invasores a alojarse en las casas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades o daños materiales

Estas son las plagas que

Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

La joven promesa de Las Chivas rompió el récord de goles alcanzado por Javier “Chicharito” Hernández

Armando “Hormiga” González se corona
MÁS NOTICIAS

NARCO

El joven que mató a

El joven que mató a Carlos Manzo fue reclutado desde hace años: Saskia explica que 6 de cada 10 jóvenes tiene al menos un familiar criminal

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: participantes viven

La Granja VIP: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

DEPORTES

Armando “Hormiga” González se corona

Armando “Hormiga” González se corona capeón de goleo de la Apertura 2025

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”