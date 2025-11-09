Karina Torres causa revuelo en redes tras besarse con el influencer Dr. Miguel Padilla en público

Beso entre Karina Torres y Dr. Miguel León Padilla. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El reciente beso entre Karina Torres, integrante de Las Perdidas, y el Dr. Miguel Padilla, influencer y médico, desató una ola de reacciones en redes sociales, generando especulación sobre una posible relación sentimental entre ambos. El momento ocurrió durante un evento donde Torres compartía escenario con Paola Suárez, también del grupo, y fue captado en video.

En el clip viral, se observa a Padilla acercándose a Torres y darle un beso frente al público, lo que provocó risas, aplausos y gritos entre los asistentes. Paola Suárez reaccionó con sorpresa y entusiasmo. Tras el gesto, Torres bromeó sobre un posible segundo acercamiento, mientras ambos se reían de la situación.

El médico influencer besó a la integrante de Las Perdidas en un evento público. Foto: (Captura de pantalla)

La interacción ha cobrado fuerza en redes sociales, sobre todo después de que Padilla publicara en sus historias de Instagram una fotografía junto a Torres con el mensaje: “Conocí a mi crush”. Esto fue interpretado por los seguidores como una señal de interés mutuo, lo que aumentó la especulación sobre su relación.

Karina Torres ha consolidado su popularidad en redes sociales y televisión gracias a su espontaneidad y cercanía con el público. Junto a Paola Suárez y Wendy Guevara, ha formado parte del fenómeno Las Perdidas, que ha trascendido lo digital hacia producciones televisivas. Su influencia cultural incluso ha sido reconocida por la Academia Mexicana de la Lengua, al validar el uso coloquial de la expresión “nadaqueveriento” en 2024.

Karina Torres ha ganado especial relevancia en redes sociales. Foto: X/@LaCasaFamososUS

Por su parte, el Dr. Miguel Padilla ha destacado como creador de contenido en temas de medicina y salud sexual, combinando información profesional con humor. Con más de dos millones de seguidores en Instagram y ocho millones en TikTok, también impulsa la enseñanza de idiomas a través de su canal “Soy Miguel Idiomas” y participa en otros proyectos como “El Antipodcast” y un canal de meditación exclusivo.

La repercusión del beso refleja cómo las figuras de internet influyen en la conversación social y cultural, generando atención mediática inmediata. Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, el episodio ha consolidado la viralidad y presencia digital de ambos, manteniendo a sus seguidores expectantes sobre futuros encuentros o declaraciones.