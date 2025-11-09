Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Las autoridades arribaron al sitio luego de reporte al 911. (X@Gob_Puebla)

La mañana del pasado sábado 8 de noviembre de 2025, campesinos que circulaban por la zona de Cuexpala, perteneciente al municipio de Tilapa, en el estado de Puebla, reportaron el hallazgo de dos cadáveres en una zona de cultivo ubicada frente al libramiento de acceso principal de la comunidad.

De acuerdo con la información obtenida por fuentes locales, entre ellas El Sol de Puebla, la búsqueda de Irma Daniela y Francisco Javier, una joven de 20 años y un hombre de 32, culminó luego de más de 20 días de búsqueda.

Las labores que habían iniciado el 14 de octubre de este año se suspendieron una vez que familiares de las víctimas identificaron los cuerpos de la pareja.

Detalles del hallazgo

Ambas personas fueron reportadas como desaparecidas el mismo día. (FGEP)

La investigación inició luego de que fueran reportados como desaparecidos en el municipio de Izúcar de Matamoros, aproximadamente a 25 minutos de donde fueron hallados muertos.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares a fuentes locales, la joven fue vista por última vez en la colonia La Calera alrededor de las 15:40 horas del 14 de octubre.

Irma Daniela salió de su domicilio sin dar previo aviso de su lugar de destino pero más tarde exscribió a su madre un par de mensajes, en los que dijo no tardar en volver. Sin embargo, eso nunca sucedió.

En aquel momento, vestía una sudadera de color rosa, un pantalón de mezclilla negro rasgado al frente y tenis color gris con rosa, según la ficha de búsqueda distribuida en diferentes lugares y a través de redes sociales.

Tras el hallazgo en el terreno de cultivo, las personas en la zona llamaron al número de emergencias 911 para informar sobre lo ocurrido y minutos después arribaron los elementos de la policía municipal, quienes confirmaron el hallazgo de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.

Debido a las características físicas de los cuerpos, los familiares de Irma Daniela “N” y Francisco Javier “N” fueron notificados del hallazgo para corroborar si se trataba de ellos, por lo que momentos más tarde se confirmó que los cuerpos pertenecían a la pareja que había sido reportada como desaparecida.

Además tenía un tatuaje de una corona en el brazo derecho, otro en la espalda con el nombre de Araceli, uno más en pie izquierdo con el número 1978, y el último en la mano izquierda con el nombre de Mari; mismos que ayudaron a identificar su cuerpo.

Por otro lado, Francisco Javier “N” de 32 años de edad, quien desapareció el mismo día que Irma, portaba una gorra negra, una camisa de manga larga con cuadros de colores gris y negro, pantalón de mezclilla color azul y botas de trabajo de color café; además portaba un rosario color negro en el cuello.

Como seña particular tenía una cicatriz por cirugía y una prótesis metálica en la clavícula. De acuerdo a la carpeta de investigación, el hombre salió de su domicilio ubicado en el Barrio Los Reyes y tampoco regresó.

Las autoridades acordonaron la zona para preservar los indicios y posteriormente arribaron el Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como la Fiscalía General del Estado (FGE). Además, en el lugar, realizaron las diligencias correspondientes y luego los trasladaron para realizarles la necropsia.

Las autoridades continuaron realizando la recolección de indicios, mientras que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para conocer las causas de la desaparición y del doble homicidio.