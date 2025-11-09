Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La Fórmula 1 es el deporte de motor más prestigioso a nivel mundial (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último Gran Premio.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

En primera posiciónde la tabla se encuentra Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 390 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.

En la lista continúa Oscar Piastri. Representando a la escudería de McLaren, el piloto australiano alcanza los 366 puntos en la Competición de Pilotos.

Con el tercer lugar está Max Verstappen, de la escudería Red Bull Racing. El neerlandés registra 341 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.

La tabla completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 390

2.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 366

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 341

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 276

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 214

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 148

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 122

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 73

9.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 43

10.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 43

11.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 40

12.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 40

13.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 38

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 36

15.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 30

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 28

18.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 22

19.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 19

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

