Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.
A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.
Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último Gran Premio.
Quiénes lideran el top 3 del Campeonato
En primera posiciónde la tabla se encuentra Lando Norris, de la escudería McLaren. El británico suma 390 puntos tras la última carrera, siendo el virtual ganador de la Fórmula 1.
En la lista continúa Oscar Piastri. Representando a la escudería de McLaren, el piloto australiano alcanza los 366 puntos en la Competición de Pilotos.
Con el tercer lugar está Max Verstappen, de la escudería Red Bull Racing. El neerlandés registra 341 puntos en la clasificación general del campeonato mundial.
La tabla completa de la Fórmula 1
1.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 4
País: Great Britain
Puntos: 390
2.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 366
3.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 1
País: Netherlands
Puntos: 341
4.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 276
5.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 214
6.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 148
7.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 122
8.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 73
9.- Nico Hulkenberg
Escudería: Kick Sauber
Número: 27
País: Germany
Puntos: 43
10.- Isack Hadjar
Escudería: Racing Bulls
Número: 6
País: France
Puntos: 43
11.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 40
12.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 40
13.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 38
14.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 36
15.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 32
16.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 30
17.- Yuki Tsunoda
Escudería: Red Bull Racing
Número: 22
País: Japan
Puntos: 28
18.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 22
19.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Kick Sauber
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 19
20.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 0