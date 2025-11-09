Beca Benito Juárez 2025: ¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios en el último pago del año?

Esta beca está dirigida a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior, ya sea en la modalidad escolarizada o mixta.

Con la intención de evitar la deserción escolar y respaldar económicamente a jóvenes para que concluyan con éxito sus estudios, el Gobierno de México puso en marcha la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”.

Esta beca está dirigida a estudiantes inscritos en planteles públicos de educación media superior, ya sea en la modalidad escolarizada o mixta. La estrategia opera en todo el territorio nacional y ofrece a cada estudiante beneficiario un pago bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, exceptuando los meses de julio y agosto por tratarse de vacaciones.

Los recursos se transfieren de manera directa a través de la tarjeta Bienestar y pueden retirarse tanto en cajeros automáticos como en las ventanillas del banco, sin necesidad de intermediarios.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en el último pago del año?

Las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos por cada alumno.

Asimismo, se espera que el siguiente depósito para todos los beneficiarios sea en el mes de diciembre, así lo establecen los tiempos y el calendario de dispersión. Y es que cabe recordar que el último periodo de pagos de la beca se llevó a cabo durante octubre.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

¿Cómo saber si ya me llegó el último pago de la Beca Benito Juárez?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Benito Juárez, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Acceder a la página del Buscador de Estatus

Ingresar la CURP correspondiente

Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos

Elegir el periodo específico que se busca consultar

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.