Muere conductor tras caer su vehículo al canal de aguas negras en la autopista México-Querétaro l Video

Por choque, en la autopista México-Qro, una camioneta se cayó a río de Cuautitlán Izcalli, dejando una persona fallecida (Especial)

Un trágico accidente registrado la mañana de este sábado en la autopista México-Querétaro dejó como saldo la muerte del conductor de una camioneta, luego de que fuera embestido por un tráiler mientras circulaba por los carriles laterales, a la altura del bajo puente del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), en dirección al municipio de Tepotzotlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta avanzaba con normalidad cuando un tráiler que circulaba sobre el mismo tramo la impactó de manera violenta, provocando que la unidad perdiera el control y cayera al canal de aguas negras que cruza la vialidad.

A consecuencia del fuerte golpe y la caída, el conductor quedó atrapado al interior del vehículo y lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Automovilistas que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes se trasladaron hasta la zona para intentar rescatar al conductor y recuperar la unidad siniestrada.

Rescate de la unidad duro varias horas

Rescatan camioneta que cayó a río de aguas negras en Cuautitlán Izcalli después de ser impactada por un tráiler Crédito: (ContinuamosMX/FB)

Personal de Protección Civil, bomberos y paramédicos del municipio laboraron desde tempranas horas para realizar el rescate en condiciones complejas debido a la profundidad del canal y al difícil acceso al punto del incidente.

Elementos de la Guardia Nacional división Carreteras acordonaron la zona para facilitar las maniobras de recuperación y evitar mayores riesgos para los demás automovilistas que transitan por esta concurrida autopista, considerada una de las más importantes y transitadas del país.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del conductor fallecido, pero se espera que las autoridades de la Fiscalía mexiquense realicen las diligencias correspondientes para notificar a su familia, así como para determinar las causas exactas del accidente.

Se investiga si el tráiler viajaba a exceso de velocidad o si existió alguna falta de precaución por parte de alguno de los involucrados.

El tráfico en la zona se vio seriamente afectado, generando largas filas de vehículos debido al cierre parcial de los carriles laterales mientras continúan los trabajos en el lugar.

Este lamentable hecho se suma a la lista de percances que ocurren cotidianamente en este tramo carretero, por lo que ciudadanos reiteran la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y vigilancia para reducir los riesgos y proteger la vida de los conductores que circulan por la México-Querétaro.