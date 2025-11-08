México

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Miguel Trujillo de Ita fue el legislador que propuso castigar con hasta seis años de prisión a quienes hagan este tipo de elogio

Guardar
El diputado propone que el
El diputado propone que el castigo sea de hasta seis años de prisión a quienes hagan apología del delito en eventos masivos (@/losfarmerz)

El diputado morenista del congreso local del estado de Puebla, Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa de ley en la que propone castigar con hasta tres años de prisión para quienes hagan apología del delito en eventos masivos, en especial cuando se trate de crímenes hechos por organizaciones criminales.

La iniciativa tiene previsto modificar el artículo 129 del Código Penal de la entidad, y la inclusión de los artículos 229 Bis y 229 Ter, que buscan frenar la normalización de conductas ilícitas en eventos públicos, o que estos sean transmitidos en medios de comunicación.

En el artículo 229 Ter, se tiene previsto que el Ministerio Público tenga la facultad de solicitar a los jueces la imposición de medidas cautelares que impidan la comisión de apología del delito en futuros eventos, siempre que existan motivos fundados para prever tal conducta, y que el incumplimiento de estas órdenes judiciales sea considerado reincidencia, lo que incidirá directamente en la individualización de la pena.

De acuerdo con la propuesta, cualquier persona que provoque o realice apología del delito durante actos masivos, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales, enfrentará penas que van de seis meses a tres años de prisión, además de multas que oscilan entre cincuenta y quinientas Unidades de Medida de Actualización.

La severidad de la sanción se incrementa cuando la apología se refiere a crímenes perpetrados por integrantes de organizaciones del crimen organizado, en cuyo caso la condena podría alcanzar los seis años de cárcel, en un esfuerzo por desalentar la vinculación social con estos grupos y proteger el interés público.

Otras fiscalías ya han abierto
Otras fiscalías ya han abierto carpetas de investigación por apología del delito contra músicos (Anayeli Tapia/Infobae)

Además, el alcance de esta pena no es limitada únicamente a aquellos que perpetren la apología al delito, sino también se tienen contempladas sanciones administrativas a los organizadores, promotores y responsables de recintos que, teniendo conocimiento y capacidad real de impedirlo, faciliten, permitan o promuevan la apología del delito en sus eventos.

En estos supuestos, las multas se sitúan entre doscientas y dos mil Unidades de Medida de Actualización, acompañadas de la suspensión de derechos para organizar o alojar espectáculos durante un periodo de seis meses a tres años. En caso de reincidencia, la propuesta contempla penas de prisión de seis meses a dos años.

Cabe mencionar, que un aspecto relevante de la iniciativa es la atención a los eventos financiados, promovidos o difundidos con recursos públicos. En estos casos, los responsables serían inhabilitados para contratar con entes públicos o gestionar permisos durante un lapso de uno a cinco años, con la finalidad de evitar cualquier forma de complicidad institucional o utilización de fondos oficiales para respaldar hechos delictivos.

Temas Relacionados

PueblaApología del delitoEspectáculos masivosMiguel Trujillo de ItaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los códices que reclama México y qué otros bienes culturales han sido recuperados de Francia

La política mexicana de recuperación del patrimonio ha incluido la repatriación de objetos arqueológicos provenientes de Francia

Cuáles son los códices que

Profepa atiende derrame de aceite cerca de manglar en Baja California Sur

La dependencia detectó el material en Puerto San Carlos, Comondú

Profepa atiende derrame de aceite

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

Última jornada define aspiraciones: local busca pase directo, visitante depende de milagro y resultados ajenos

Tigres vs San Luis, IA

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

La Máquina buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente al cuadro universitario

¿Cómo terminó Cruz Azul en

Muere en un choque Alison Montaño, joven recién nombrada Señorita Teocaltiche en Jalisco

La joven de 21 años de edad falleció junto a una segunda persona

Muere en un choque Alison
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a tres

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Eleazar Gómez

La Granja VIP: Eleazar Gómez asegura que su traición no será predecible

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Tigres vs San Luis, IA

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos