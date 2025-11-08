Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más escuchados del momento en México confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. ¿Qué tranza, mi Bubble?

¿Qué tranza, bandita? Esto es ¿Qué tranza, mi Bubble? Un podcast en el que tu nuevo actor favorito, Alex Lago, conocido como el Bubble Gómez del VGLY Crew, se sienta a conversar con todo aquel que esté haciendo magia dentro y fuera de la serie de HBO, VGLY. Conoce los detalles más íntimos, cagados y representativos de artistas, actores, diseñadores y creadores que le dieron vida y le inyectan flow al universo de VGLY. ¡Acompaña la temporada 2 de esta serie con nuestro podcast! Alex Lago, el actor detrás de Bubble Gómez, es uno de los personajes más queridos del VGLY crew. En la ficción, Bubble es un chilango callejero, astuto y con labia, criado en la selva de concreto que es la CDMX. Pero en la vida real, Alex no se queda atrás: carismático, sin pelos en la lengua y con ese don para hacer que cualquiera se suelte en la entrevista. Música callejera, amistades épicas, sueños cumplidos. Entra al universo del VGLY Crew. Sigue a Alex en Instagram: https:www.instagram.comalexlago_ Sigue todas las noticias de ¿Qué tranza, mi Bubble?: https:www.instagram.comelcrew.mxhttps:www.tiktok.comelcrew.mx El host es: Alex Lago.Producción: Álvaro Céspedes, Manuela Walfenzao, Natalí Stein y Laura Reyes.Dirección de fotografía y foto fija: Juan Pablo Medina.Cámara: Santiago Reyes.Edición de video: Hugo Chamorro.Sonido directo: Atlas Sound Rec - Lisandro Agüero.Diseño Sonoro: César Reyes y Gonzalo MessiGaffer: Luis Fernando García.Dirección de arte: Carolina Lett.Swing arte: Gumaro LezamaMaquillaje: Mar Medina. Producción ejecutiva: Carmen Graterol, Juan Sebastián Arenas e Isaac Lee Estrategia de marketing: Susana MedinaEstrategia de redes sociales: Josselyn Ortigoza Transporte: Luis Reyes

3. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

4. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

5. Dimes y Billetes

Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Moris Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera, son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Sígueme en redes sociales morisdieck.

6. Las Kinky Talks

Bienvenido a la KinkyHouse ¡Todos los domingos a las 8 pm le abro las puertas a invitados súper top de la música e influencers para platicar desde sus inicios hasta lo más irreverente de su carrera! Fieeerrro ¿me acompañas?

7. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

8. Casi 40: El podcast de la señora moderna VIDEO

Si inviertes más en arena para gatos que en tu plan de jubilación, este programa es para ti. Cada semana en Casi 40, Michelle Rodríguez y Caro Campos comparten detalles sobre sus carreras y amistades, sus puntos de vista sobre el romance, el amor y el éxito y lo que significa para ellas estar a punto de cumplir cuarenta, en un programa cargado de sabiduría y apoyo entre amigas.

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

10. Copilotos del Fin del Mundo

Amar a una máquina, vencer a la muerte, reescribir la biología o transhumanizarnos hasta dejar de reconocernos. Eso ya no es ciencia ficción. Es el mundo que estamos viviendo. Julio Rojas y Paloma Ávila se montan en un viaje sin mapas directo al límite de todo lo que conocemos en Copilotos del Fin del Mundo. El futuro no es un apocalipsis. Es el espejo oscuro donde descubrimos quiénes podríamos llegar a ser. Una producción de Emisor Podcasting.

La música latina rompe récords en EEUU

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.