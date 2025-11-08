México

Impulsa Tláhuac certificación laboral para oficios y profesiones con aval de la SEP

La alcaldía es la primera en ser reconocida como Entidad de Certificación y Evaluación por el CONOCER

Guardar
Alcaldía de Tláhuac recibió la
Alcaldía de Tláhuac recibió la Cédula de Acreditación que la reconoce como Entidad de Certificación y Evaluación de profesión y oficios (especial)

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) entregó a la alcaldía de Tláhuac la Cédula de Acreditación que la reconoce como Entidad de Certificación y Evaluación, lo que permitirá que miles de personas que ejercen un oficio o profesión puedan acceder a una certificación oficial y con ello obtener mejores oportunidades laborales y un reconocimiento formal de sus habilidades.

Durante el evento, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, destacó que esta acreditación es un paso significativo para fortalecer la educación y la profesionalización en la demarcación, al asegurar que “la educación es el corazón de la transformación” y un elemento fundamental para el desarrollo social y económico.

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de México y la Alcaldía de Tláhuac, jóvenes y adultos que practican actividades como enfermería, artes, música, cartonería, canotaje, turismo, danza, deporte o diversos oficios, podrán certificar sus conocimientos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que les abrirá las puertas a más y mejores oportunidades laborales.

Tláhuac es la primera alcaldía en obtener certificado

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice
La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, con la Cédula de Acreditación para reconocer oficios y profesiones de la gente (especial)

Hernández Calderón celebró que Tláhuac sea la primera Alcaldía o Municipio en obtener este reconocimiento del CONOCER, formando parte de la Red de Prestadores de Servicios y consolidando un compromiso con la profesionalización y el impulso del talento local.

“En Tláhuac existe mucho talento… ahora quien así lo decida podrá certificarse y obtener un documento emitido por la propia Secretaría de Educación Pública, dando validez y reconocimiento a su profesión o actividad”, afirmó.

La Alcaldesa señaló que la certificación contribuye al fortalecimiento de competencias laborales, al desarrollo económico, la inclusión social y al incremento de empleos mejor remunerados, lo que beneficia directamente la calidad de vida de las familias en la demarcación.

Como ejemplo del trabajo educativo impulsado en la zona, destacó a la Escuela de Enfermería de Tláhuac, donde estudiantes con desempeño sobresaliente se preparan bajo un plan académico de alto nivel, que les permitirá egresar con habilidades y competencias reconocidas oficialmente.

Se destacó a la Escuela
Se destacó a la Escuela de Enfermería de Tláhuac, donde estudiantes con desempeño sobresaliente se preparan bajo un plan académico de alto nivel (especial)

Además, indicó que esta acreditación permitirá que más personas que desempeñan actividades esenciales puedan ofrecer sus servicios con mayor seguridad y respaldo profesional, contribuyendo no solo a su propio desarrollo, sino al bienestar colectivo.

Durante el evento se tomó protesta al Comité de Gestión por Competencias, encargado de fortalecer la competitividad, impulsar procesos de capacitación y definir esquemas de incentivos para las y los trabajadores que busquen certificarse.

Hernández Calderón aseguró que su gobierno seguirá apoyando a los sectores productivos y a la juventud, con programas que favorezcan la capacitación continua y la preparación académica para enfrentar los retos actuales del mundo laboral.

Finalmente, hizo un llamado a que más jóvenes se sumen a las escuelas de oficios en Tláhuac.

Temas Relacionados

Cédula de AcreditaciónCONOCERlcaldía de TláhuacCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Accidente de Metrobús en avenida Insurgentes deja 7 lesionados

La unidad siniestrada fue desalojada y permaneció en el sitio durante las diligencias

Accidente de Metrobús en avenida

Metro CDMX y Metrobus Hoy 8 de noviembre: Accidente en la Línea 1 del Metrobús deja a 7 lesionados

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobus Hoy

SCJN avala el cobro del dinero en Afore sin necesidad de probar dependencia económica con el familiar fallecido

De esta forma se asegura el regreso de este recurso económico a los seres queridos del derechohabiente

SCJN avala el cobro del

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Eleazar Gómez hizo un movimiento estratégico como parte de la traición

La Granja VIP EN VIVO:

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?

La Máquina y los universitarios se enfrentarán este sábado en el Estadio Cuauhtémoc

¿Cuáles son todos los escenarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo decomisa 750 mil litros

Operativo decomisa 750 mil litros de diésel ilegal tras dos cateos a empresas de Ensenada, Baja California

Cae ladrón de joyas y relojes que intentó fugarse por la azotea del local que asaltó en Miguel Hidalgo, CDMX

Golpe al crimen en Hidalgo: 23 detenidos con armas largas, equipo táctico y miles de dosis de droga en Tula

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

Ángela Aguilar filtra fecha de boda y Christian Nodal ignora el tema: así fue su reacción mediática

Festival de Cine de Tijuana abre un nuevo horizonte para el cine: así vive su primer gran fiesta internacional

Megadeth se despide de México y los escenarios: esto cuestan sus boletos para el concierto del adiós

The Neighbourhood anuncia segunda fecha en CDMX tras agotar boletos: estos son los precios para su show

DEPORTES

¿Cuáles son todos los escenarios

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?

Los mexicanos que han hecho historia como campeones de goleo: Armando González busca sumarse

Liga MX advierte sanciones por actos violentos tras pelea entre fans del América y Toluca

México venció a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Soberano Jr. reaparece en el CMLL con victoria mientras que Austin Aries sufre derrota en su debut en la Arena México