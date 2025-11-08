Impulsa Tláhuac certificación laboral para oficios y profesiones con aval de la SEP

Alcaldía de Tláhuac recibió la Cédula de Acreditación que la reconoce como Entidad de Certificación y Evaluación de profesión y oficios (especial)

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) entregó a la alcaldía de Tláhuac la Cédula de Acreditación que la reconoce como Entidad de Certificación y Evaluación, lo que permitirá que miles de personas que ejercen un oficio o profesión puedan acceder a una certificación oficial y con ello obtener mejores oportunidades laborales y un reconocimiento formal de sus habilidades.

Durante el evento, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, destacó que esta acreditación es un paso significativo para fortalecer la educación y la profesionalización en la demarcación, al asegurar que “la educación es el corazón de la transformación” y un elemento fundamental para el desarrollo social y económico.

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de México y la Alcaldía de Tláhuac, jóvenes y adultos que practican actividades como enfermería, artes, música, cartonería, canotaje, turismo, danza, deporte o diversos oficios, podrán certificar sus conocimientos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que les abrirá las puertas a más y mejores oportunidades laborales.

Tláhuac es la primera alcaldía en obtener certificado

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, con la Cédula de Acreditación para reconocer oficios y profesiones de la gente (especial)

Hernández Calderón celebró que Tláhuac sea la primera Alcaldía o Municipio en obtener este reconocimiento del CONOCER, formando parte de la Red de Prestadores de Servicios y consolidando un compromiso con la profesionalización y el impulso del talento local.

“En Tláhuac existe mucho talento… ahora quien así lo decida podrá certificarse y obtener un documento emitido por la propia Secretaría de Educación Pública, dando validez y reconocimiento a su profesión o actividad”, afirmó.

La Alcaldesa señaló que la certificación contribuye al fortalecimiento de competencias laborales, al desarrollo económico, la inclusión social y al incremento de empleos mejor remunerados, lo que beneficia directamente la calidad de vida de las familias en la demarcación.

Como ejemplo del trabajo educativo impulsado en la zona, destacó a la Escuela de Enfermería de Tláhuac, donde estudiantes con desempeño sobresaliente se preparan bajo un plan académico de alto nivel, que les permitirá egresar con habilidades y competencias reconocidas oficialmente.

Se destacó a la Escuela de Enfermería de Tláhuac, donde estudiantes con desempeño sobresaliente se preparan bajo un plan académico de alto nivel (especial)

Además, indicó que esta acreditación permitirá que más personas que desempeñan actividades esenciales puedan ofrecer sus servicios con mayor seguridad y respaldo profesional, contribuyendo no solo a su propio desarrollo, sino al bienestar colectivo.

Durante el evento se tomó protesta al Comité de Gestión por Competencias, encargado de fortalecer la competitividad, impulsar procesos de capacitación y definir esquemas de incentivos para las y los trabajadores que busquen certificarse.

Hernández Calderón aseguró que su gobierno seguirá apoyando a los sectores productivos y a la juventud, con programas que favorezcan la capacitación continua y la preparación académica para enfrentar los retos actuales del mundo laboral.

Finalmente, hizo un llamado a que más jóvenes se sumen a las escuelas de oficios en Tláhuac.