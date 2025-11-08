México

Fátima, de 19 años, desapareció tras subir a una combi en Tultitlán; lleva 5 días sin ser localizada

Fátima Carpio salió de su casa el pasado 3 de noviembre rumbo a su trabajo en Tultitlán, pero desapareció en el trayecto

Guardar
Fátima Carpio, de 19 años,
Fátima Carpio, de 19 años, desapareció tras abordar una combi rumbo a su trabajo en Tultitlán. (X @COBUPEM)

La desaparición de Fátima Carpio, una joven de 19 años, ha encendido las alarmas en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde su familia y vecinos exigen una búsqueda inmediata y eficaz. Fátima fue vista por última vez el pasado lunes 3 de noviembre, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia 10 de Junio, en Tultepec, para dirigirse a su trabajo en una dulcería de la Central de Abastos de Tultitlán.

De acuerdo con Noemí Carpio, tía de la joven, cada mañana Fátima recorría cerca de 300 metros desde su casa hasta la Avenida Recursos Hidráulicos, donde abordaba una combi para llegar a su destino en aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, aquel lunes no volvió a comunicarse con su familia y su teléfono celular se apagó poco después de salir de casa, registrando como última ubicación su domicilio.

“Ella salió a trabajar como siempre, pero ya no llegó. En la dulcería nos confirmaron que no se presentó ese día”, relató su tía con preocupación.

Familiares exigen apoyo y denuncian más desapariciones en la zona

La familia de Fátima presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades y ha comenzado la búsqueda por su cuenta, colocando carteles y pidiendo apoyo en redes sociales. Noemí Carpio hizo un llamado desesperado a las autoridades del Estado de México para reforzar los operativos de búsqueda y atender los casos de desapariciones que se han incrementado en la región.

En Tultitlán y colonias vecinas
En Tultitlán y colonias vecinas se han reportado múltiples desapariciones en los últimos días. (GoogleMaps)

Vecinos de la zona afirmaron que no es el único caso reciente. Tan solo en las últimas semanas se han reportado varias desapariciones en distintas colonias de Tultitlán y municipios aledaños. Entre los casos más recientes se encuentra el del padre Ernesto Baltazar, visto por última vez el 31 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad; además de Fátima Margarita Sánchez Gutiérrez, de 8 años, y Emma Gutiérrez, de 48, desaparecidas desde el 27 de octubre en la colonia La Palma.

También se reportó la desaparición de Karla Saavedra, de 4 años, en la colonia Las Brisas, y de César Martínez, de 38 años, en Bosque Real, ambos vistos por última vez entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.

Crece la preocupación en Tultitlán por ola de desapariciones

Los habitantes de Tultitlán y colonias vecinas han comenzado a organizar brigadas de búsqueda ciudadana, ante la percepción de inseguridad y la falta de resultados por parte de las autoridades. En redes sociales circulan publicaciones con fotografías de los desaparecidos y mensajes de apoyo a la familia de Fátima, quien —a cinco días de su ausencia— sigue sin rastro alguno.

“Queremos que se muevan rápido, que la busquen, que no se quede como otro caso más”, exigió su tía Noemí.

La familia pide que cualquier información sobre el paradero de Fátima Carpio sea reportada a los números de emergencia o directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

Temas Relacionados

FátimaFátima CarpioTultitlánEstado de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 8 de noviembre

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

La fiscalía estatal de Baja California abrió una carpeta de investigación por estos hechos y se desplegó un fuerte operativo de seguridad para dar con los presuntos responsables

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Sheinbaum acuerda con Macron agenda de ‘diplomacia feminista’, buscan erradicar violencia contra las mujeres a nivel mundial

Los mandatarios acordaron una serie de acciones contra la violencia sexista y para promover la igualdad en diversos ámbitos

Sheinbaum acuerda con Macron agenda

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

La conductora de Sale el Sol enfrenta la dolorosa despedida con valentía y agradecimiento en un mensaje que conmovió a miles

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Los internautas han estado al pendiente de la nueva gira de la hija de Pepe Aguilar

Ángela Aguilar intenta probar que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Narcomantas para el CJNG, empresarios y fuerza estatal sorprenden a Ensenada tras informe de Marina del Pilar

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

ENTRETENIMIENTO

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con desgarrador mensaje: así enfrenta la pérdida

Ángela Aguilar intenta probar que no hace playback en concierto de EEUU y redes estallan: “Ella jura”

Ángela Aguilar anuncia boda por la iglesia con Nodal en mayo y redes le advierten: “Ese mes le da tiempo de todo”

José Madero admite que formó Pxndx sólo para “ligar morras” y enciende debate sobre autenticidad en su música

Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar ‘Rosa Pastel’

DEPORTES

Agenda NBA en vivo: Chicago

Agenda NBA en vivo: Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers y todos los partidos de hoy 8 de noviembre

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Toluca, América y Tigres para conseguir el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX

“Rendirte nunca fue una opción”: Donovan Carrillo motiva a jóvenes durante el Congreso Internacional del Deporte

México vs Suiza: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”