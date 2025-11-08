Fátima, de 19 años, desapareció tras subir a una combi en Tultitlán; lleva 5 días sin ser localizada

Fátima Carpio, de 19 años, desapareció tras abordar una combi rumbo a su trabajo en Tultitlán. (X @COBUPEM)

La desaparición de Fátima Carpio, una joven de 19 años, ha encendido las alarmas en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde su familia y vecinos exigen una búsqueda inmediata y eficaz. Fátima fue vista por última vez el pasado lunes 3 de noviembre, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia 10 de Junio, en Tultepec, para dirigirse a su trabajo en una dulcería de la Central de Abastos de Tultitlán.

De acuerdo con Noemí Carpio, tía de la joven, cada mañana Fátima recorría cerca de 300 metros desde su casa hasta la Avenida Recursos Hidráulicos, donde abordaba una combi para llegar a su destino en aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, aquel lunes no volvió a comunicarse con su familia y su teléfono celular se apagó poco después de salir de casa, registrando como última ubicación su domicilio.

“Ella salió a trabajar como siempre, pero ya no llegó. En la dulcería nos confirmaron que no se presentó ese día”, relató su tía con preocupación.

Familiares exigen apoyo y denuncian más desapariciones en la zona

La familia de Fátima presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades y ha comenzado la búsqueda por su cuenta, colocando carteles y pidiendo apoyo en redes sociales. Noemí Carpio hizo un llamado desesperado a las autoridades del Estado de México para reforzar los operativos de búsqueda y atender los casos de desapariciones que se han incrementado en la región.

En Tultitlán y colonias vecinas se han reportado múltiples desapariciones en los últimos días. (GoogleMaps)

Vecinos de la zona afirmaron que no es el único caso reciente. Tan solo en las últimas semanas se han reportado varias desapariciones en distintas colonias de Tultitlán y municipios aledaños. Entre los casos más recientes se encuentra el del padre Ernesto Baltazar, visto por última vez el 31 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad; además de Fátima Margarita Sánchez Gutiérrez, de 8 años, y Emma Gutiérrez, de 48, desaparecidas desde el 27 de octubre en la colonia La Palma.

También se reportó la desaparición de Karla Saavedra, de 4 años, en la colonia Las Brisas, y de César Martínez, de 38 años, en Bosque Real, ambos vistos por última vez entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.

Crece la preocupación en Tultitlán por ola de desapariciones

Los habitantes de Tultitlán y colonias vecinas han comenzado a organizar brigadas de búsqueda ciudadana, ante la percepción de inseguridad y la falta de resultados por parte de las autoridades. En redes sociales circulan publicaciones con fotografías de los desaparecidos y mensajes de apoyo a la familia de Fátima, quien —a cinco días de su ausencia— sigue sin rastro alguno.

“Queremos que se muevan rápido, que la busquen, que no se quede como otro caso más”, exigió su tía Noemí.

La familia pide que cualquier información sobre el paradero de Fátima Carpio sea reportada a los números de emergencia o directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.