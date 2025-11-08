¿Cómo hacer un helado de plátano casero con solo 2 ingredientes?

El helado de plátano casero conquista a los aficionados por su textura cremosa y su sencilla preparación.(Freepik)

La tendencia de preparar helado de platano en casa ha conquistado a muchos aficionados a la cocina, no solo por la simplicidad de la receta, sino también por su resultado sorprendentemente cremoso y adaptable.

Los orígenes de este postre se relacionan con la búsqueda de versiones saludables frente a los helados industriales. Al usar solo fruta y lácteos, se obtiene un dulce fresco y personalizable, donde el platano brilla en sabor y textura.

Además, resulta una opción excelente para combinar con chips de chocolate, dulce de leche, merengue trozado o incluso frutos secos. Servido en vasitos o moldes, es una invitación abierta a la creatividad y una excusa perfecta para disfrutar en familia o sorprender a invitados.

La receta de helado de plátano solo requiere dos ingredientes: bananas maduras y crema de leche o leche. (Freepik)

Helado de platano casero con solo 2 ingredientes:

Ingredientes

3 bananas maduras 1 pocillo (70 ml aprox.) de crema de leche o leche

Paso a paso

Pelar las bananas, cortarlas en rodajas y colocarlas en una bolsa o recipiente hermético. Llevar al congelador por al menos 5 horas hasta que estén bien firmes. Retirar y colocar las rodajas congeladas en la licuadora o procesadora. Agregar el pocillo de crema de leche o leche. Revolver hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea. Volcar la mezcla en un molde o recipientes individuales. Llevar nuevamente al congelador por 2 o 3 horas hasta lograr la textura de helado deseada. Servir solo o acompañar con dulce de leche, chips de chocolate, merengue e incluso más banana.

El postre saludable de plátano ofrece una alternativa natural frente a los helados industriales y ultraprocesados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparción es ideal para 4 porciones estandar de helado, pero se puede mantener en el refrigerador hasta por 5 días, bien tapado para evitar que forme cristales de hielo o tome olores diferentes.

Valor nutricional de la receta

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 120

Grasas: 4 g

Grasas saturadas: 2 g

Carbohidratos: 22 g

Azúcares: 14 g

Proteínas: 2 g

Cabe mencionar que el plátano es una fruta práctica, portátil y económica que aporta múltiples beneficios a la salud. Puede incluirse en desayunos, colaciones, postres o como ingrediente principal de preparaciones como el helado casero, aportando energía, nutrientes esenciales y sabor.

Además, es una de las frutas más consumidas en el mundo y destaca no solo por su sabor y versatilidad, sino también por sus propiedades nutricionales, ya que es famoso por su aporte de potasio, un mineral esencial para la función muscular, el equilibrio de líquidos, la transmisión nerviosa y la regulación de la presión arterial.