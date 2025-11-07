México

Usuario denuncia nueva plaga de chinches en la Línea 9 del Metro CDMX: " Y la gente todavía se pelea por el asiento"

El clip difundido por un usuario en redes sociales ha causado temor y reclamos por falta de higiene en los vagones

El video viral encendió las redes y puso en duda las medidas de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo.

El tema de las chinches en el Metro de la Ciudad de México ha provocado una nueva ola de preocupación entre los usuarios del transporte público, luego de que un video viral mostrara claramente a uno de estos insectos caminando sobre los asientos de un vagón de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

El clip, publicado por el usuario @jackoleal5 en la plataforma X (antes Twitter), desató en cuestión de horas una intensa discusión en redes sociales, donde el temor, las bromas y las críticas hacia las autoridades se mezclaron en cientos de comentarios.

“Aún siguen los bichos en el metro de la CDMX en la línea 9. Trate de decirle al vato pero literal me ignoró”, escribió el usuario, acompañando su mensaje con el video que ya suma miles de reproducciones.

Cientos de comentarios exigieron fumigación urgente y mayor limpieza dentro del transporte público.

Aunque el material dura apenas unos segundos, fue suficiente para generar alarma entre los pasajeros. Muchos advirtieron que la presencia de una sola chinche podría indicar una infestación mayor dentro de los vagones o en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Entre los comentarios más destacados del video, algunos usuarios señalaron que ya habían detectado estos insectos en semanas anteriores, pero que sus reportes no habían sido tomados en cuenta. Otros expresaron su molestia ante la falta de mantenimiento y las medidas de higiene.

“Las chinches del bienestar”, “Este gobierno no se hace responsable de nada, antes se fumigaba regularmente para evitar eso”, “ten cuidado porque te llevas una a casa, no sabes el problema para eliminarlas”, fueron algunas de las reacciones más compartidas.

Crédito: Cuartoscuro

La situación ha puesto nuevamente bajo la lupa la limpieza dentro del Metro, especialmente en líneas de alta afluencia como la 3, 7 y 9, donde ya se habían reportado casos similares en meses anteriores.

De acuerdo con especialistas en control de plagas, las chinches pueden esconderse fácilmente en grietas, tapizados o rincones de los vagones, y son difíciles de eliminar si no se aplican protocolos constantes.Entre sus recomendaciones principales están:

  • Fumigaciones regulares con productos certificados.
  • Inspecciones técnicas periódicas en trenes y estaciones.
  • Limpieza profunda, más allá del simple trapeado diario.
  • Campañas de información pública para que los usuarios puedan identificar y reportar la presencia de estos insectos a tiempo.

Hasta el momento, el STC Metro no ha emitido un comunicado oficial sobre este nuevo hallazgo, aunque en anteriores ocasiones ha asegurado que se realizan labores de limpieza diarias en trenes y estaciones. Sin embargo, los pasajeros exigen una respuesta inmediata y medidas concretas para evitar una propagación que podría afectar la salud y la tranquilidad de millones de usuarios.

Mientras tanto, las redes sociales siguen siendo el principal espacio donde los ciudadanos denuncian y comparten videos sobre la presencia de chinches en el transporte público, evidenciando que el problema persiste y que la desconfianza hacia las autoridades continúa creciendo.

