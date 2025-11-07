Top 10 Spotify México: El Bogueto se apodera del ranking de las canciones más sonadas del momento

El Bogueto. (Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)», interpretado por El Bogueto, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.217.283 reproducciones.

2. 2+2 (w Victor Mendivil)

Tras acumular 1.130.670 reproducciones, «22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se mantiene en segundo lugar.

3. TU SANCHO

El exitazo de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.069.994 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición tercera.

4. Marlboro Rojo

La melodía de Fuerza Regida va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Sus 979.614 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. SUIZA

«SUIZA» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 879.633 reproducciones.

6. CHAVALITAS

«CHAVALITAS» de Fuerza Regida se vende como pan caliente. Ya lleva 858.420 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Un número tan favorable como 816.291 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Natanael Cano va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la séptima posición.

8. Pvta Luna

«Pvta Luna» se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 798.030, lo que marca un hito en la carrera musical de Neton Vega.

9. POR SUS BESOS

«POR SUS BESOS» de Tito Double P pierde fuerza. Hoy solo cosecha 750.318 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.

10. MIENTRAS DUERMES

Esta es la canción de Junior H que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 744.827 reproducciones.

La plataforma vs la inteligencia artificial

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Cuál fue la canción más escuchada en Spotify en 2024

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso rápido en la escena musical global. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel internacional. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.