México

Mujeres podrán recibir hasta 100 mil pesos con este programa presentado por Clara Brugada

Brugada enfatizó que el acompañamiento gubernamental debe traducirse en “oportunidades reales, en ingresos propios, en redes de apoyo y en condiciones para una vida libre y con dignidad”

Guardar
Clara Brugada presenta programa social.
Clara Brugada presenta programa social. Foto: Jefatura de Gobierno

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, una estrategia destinada a fortalecer la independencia financiera de las capitalinas y combatir la desigualdad a través de apoyos directos, créditos accesibles y generación de empleos con igualdad y dignidad.

Brugada enfatizó que el acompañamiento gubernamental debe traducirse en “oportunidades reales, en ingresos propios, en redes de apoyo y en condiciones para una vida libre y con dignidad”. De acuerdo con la mandataria, el 42 por ciento de los hogares de la ciudad tiene a una mujer como jefa de familia, y el 37 por ciento de ellas, es decir, 1.8 millones, vive en pobreza de ingresos. “Queremos que las mujeres pasen de los comercios de supervivencia a convertirse en empresarias y líderes de su propio destino. Este gobierno confía en las mujeres y sabe que tienen todo el talento y la capacidad para construir su autonomía económica”, afirmó.

El programa, que contempla una inversión de 500 millones de pesos entre 2025 y 2026, se compone de tres ejes principales:

  1. Capital semilla: Apoyo de 25 mil pesos no reembolsables, entregados en dos partes, para mujeres que inician proyectos productivos, emprendimientos o pequeños negocios mediante Fondeso. “No se trata de regalar dinero, sino de fortalecer proyectos con futuro, de sembrar confianza para que florezca la economía de las mujeres”, señaló Brugada.
  2. Microcréditos: Financiamiento de entre 10 mil y 100 mil pesos, con tasas de interés de 0 a 3% y plazos de hasta 36 meses, destinado a mujeres con negocios en operación, también a través de Fondeso.
  3. Empleo en empresas sororas: Inserción laboral en compañías comprometidas con la equidad, facilitada en coordinación con cámaras empresariales como Canaco, Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras.

Todas las beneficiarias formarán parte de la Red de Autonomía Económica, apoyadas por 70 monitoras capacitadas en acompañamiento técnico, financiero y enfoque feminista. Además, la formación estará orientada a sectores estratégicos como tecnología, inteligencia artificial y desarrollo digital, para ampliar la participación femenina en áreas de mayor crecimiento.

“Cuando decimos igualdad, debe traducirse en programas concretos; si no, todo queda en discurso”, concluyó Brugada. El programa cuenta con respaldo institucional y empresarial, y busca crear nuevas oportunidades de desarrollo para miles de mujeres en la ciudad.

De esta manera se fortalece el alcance de los programas sociales en la capital del país, aunque se sabe que podría extenderse.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXprogramas socialesCanacoCoparmexCCEmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

El guardameta del Club Universidad Nacional se mostró agradecido por las oportunidades que la vida le ha otorgado y reafirma su compromiso con el equipo

Keylor Navas celebra 20 años

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Dólar cierra en su nivel más bajo en dos semanas: cuál es su valor en pesos hoy 7 de noviembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar cierra en su nivel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque de

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

DEPORTES

Keylor Navas celebra 20 años

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

Agenda de deportes del 7 al 9 de noviembre: Liga MX, futbol europeo, NFL y NBA

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”