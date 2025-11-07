Influencer dice que Ciudad Obregón es un ‘pueblito’ y que todos apestan a fritanga, redes la critican

La influencer veracruzana fue criticada por comentarios clasistas sobre la gente, la comida y los hoteles de la región.

La creadora de contenido Tamara Chiunti se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar una fuerte polémica por sus declaraciones sobre Ciudad Obregón, Sonora, durante una transmisión en vivo que más tarde decidió eliminar. Sin embargo, ya era demasiado tarde: el video fue recuperado y difundido por otros usuarios, quienes la apodaron “Lady Fritanga”, debido a los comentarios que muchos calificaron como clasistas y ofensivos.

En el material, la influencer originaria de Veracruz relató su experiencia visitando la ciudad sonorense, pero lo hizo con un tono despectivo y burlón que provocó indignación entre internautas. “Vengo regresando de Ciudad Obregón y les quiero contar todo”, comenzó diciendo Chiunti, antes de lanzar una serie de frases que desataron una ola de críticas.

Entre risas, la influencer calificó a la ciudad como un ‘pueblito’ y mostró sorpresa de que hubiera servicios de transporte por aplicación. “Eso sí me apantalló, porque en realidad es un pueblito. Siento que Ciudad Obregón son tres calles. Todo mundo vive detrás de uno”, expresó con tono irónico.

El comentario que más indignación generó fue cuando se refirió al olor de la ciudad, señalando que “todo huele a fritanga” y que incluso ese aroma se le impregnó en la ropa y el cabello. “Literal, llegas a Obregón y ya hueles a fritanga. Al lugar que vayas, wow, como apestas a fritanga. Llegué ayer y mi outfit aún apestaba a fritanga”, dijo entre carcajadas.

Además, descalificó la gastronomía local, asegurando que no encontró restaurantes con el tipo de menú que ella acostumbra y ridiculizó los nombres de algunos negocios. “No hay restaurantes como de brunch. Es como que ‘en la casa de no sé quién’ y se llama Sofía’s Brunch, y yo así de ¿cómo, güey?”, comentó en tono de burla.

La influencer continuó su relato diciendo que la comida de Sonora le pareció “grasosa y refrita”, al grado de provocarle malestar estomacal. “Todo ahí es refrito: frijoles, tortilla, harina... no estoy acostumbrada a comer así. Tan grasoso, que tacos en la mañana”, mencionó.

Incluso criticó las costumbres sociales de los habitantes, señalando que la gente “sale a empedarse en domingo”, algo que consideró inusual. “Yo decía: ‘¿Pero cómo se van a empedar en domingo?’ Yo no estoy acostumbrada”, agregó con tono de sorpresa.

Tampoco se salvó de sus críticas la oferta hotelera de la ciudad, ya que Chiunti mencionó que solo encontró dos opciones que considerara “aceptables” y que ambas le parecieron deficientes. “Me hospedé en el Fiesta Inn, pero había solo dos hoteles, mis hermosas. No había nada más. Olíamos a fritanga todo el santo día. Yo siento que eso ya es normal ahí en Sonora. Me olía hasta el pelo”, concluyó.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Miles de usuarios la acusaron de clasismo, arrogancia y falta de respeto, afirmando que sus palabras reforzaban estereotipos negativos sobre el norte del país. Algunos habitantes de Ciudad Obregón subrayaron que la influencer mostró ignorancia sobre la cultura local y la riqueza gastronómica sonorense.

Ante el escándalo, Tamara Chiunti publicó una disculpa pública, argumentando que “se había malinterpretado su manera de hablar” y que “jamás fue su intención ofender a nadie”. Sin embargo, sus palabras no lograron frenar la ola de indignación. La mayoría de los comentarios aseguraron que no se trató de un malentendido, sino de una muestra de prepotencia.

El episodio de “Lady Fritanga” se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana, avivando el debate sobre los límites del humor en redes sociales y la responsabilidad de los influencers al hablar de comunidades y costumbres distintas a las suyas.