Geraldine Bazán niega reconciliación con Gabriel Soto y revela la razón por la que no volverían

Una imagen juntos desató rumores de regreso, pero la actriz dejó claro que solo mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijas

La actriz fue contundente al
La actriz fue contundente al explicar que la convivencia con su ex es solo por sus hijas y que la posibilidad de una reconciliación amorosa está completamente descartada. (Foto: Instagram)

La publicación de una fotografía reciente en redes sociales volvió a colocar en el centro de la conversación mediática a Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

La imagen mostraba a ambos actores en un ambiente familiar, lo que generó amplias especulaciones sobre una supuesta reconciliación sentimental entre la expareja.

Sin embargo, la actriz afirmó que la foto solo refleja la buena relación que mantienen como padres y descartó de manera definitiva cualquier posibilidad de retomar su vínculo amoroso con el padre de sus hijas.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto
Geraldine Bazán y Gabriel Soto en Televisa (Instagram: @geraldinebazan)

Geraldine Bazán reconciliación Gabriel Soto pese a fotografía juntos

La imagen que circuló ampliamente en las plataformas digitales, alimentó comentarios sobre un posible acercamiento entre los actores mexicanos. Pero tanto Bazán como Soto respondieron a estas versiones y aclararon que el motivo de la foto fue mostrarles a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, que pueden compartir espacios de manera armónica.

Entrevistada por el programa de televisión Sale el sol, la actriz explicó que la convivencia con su ex no constituye ninguna novedad, ya que ambos coinciden en actividades cotidianas que forman parte de la educación y cuidado de sus hijas.

“Ellas saben que la relación es cordial y nosotros compartimos en las grabaciones, en el doctor, en muchos aspectos”, afirmó.

Geraldine Bazan y Gabriel Soto
Geraldine Bazan y Gabriel Soto (Foto: Instagram@geraldinebazan/@gabrielsoto)

Ante la pregunta expresa sobre la posibilidad de una reconciliación, se mostró contundente al responder: “Ya lo pasado, pisado. Ahorita estamos en el presente”.

Asimismo, habló de la importancia que tiene para ella dejar atrás los episodios previos: “La vida sigue, ya también creo que los tiempos igual, es importante soltar”. De esa manera, descartó cualquier intento por revivir su relación sentimental con el también actor.

Finalmente, sobre la dinámica actual, subrayó en reiteradas oportunidades que la prioridad es el bienestar de sus hijas y que la cordialidad que existe con Gabriel Soto está motivada solo por la unión familiar.

“Siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un padre sano, fuerte, presente. Yo no tuve a mi papá presente durante mi vida, así que para mí es vital que mis hijas lo tengan, y así lo es”, concluyó.

Recalcó la importancia de avanzar y de “pasar página” en beneficio de todos los involucrados.

Foto: gabrielsoto
Foto: gabrielsoto

Cabe recordar que la historia de este vínculo familiar ha estado marcada por la atención mediática desde que en febrero de 2019, cuando acusó públicamente a Soto de haberle sido infiel con Irina Baeva.

Geraldine Bazán Gabriel Soto

