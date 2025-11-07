México

Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

La esperada cinta reinterpreta el clásico de Mary Shelley con un enfoque humanista, visualmente único y ya disponible en streaming, pero aún sobrevive en algunas salas alternativas

Guardar
Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

La espera terminó para los cinéfilos mexicanos y fanáticos del terror: Frankenstein, la más reciente y muy personal adaptación de Guillermo del Toro sobre la obra de Mary Shelley, finalmente llegó a México.

Desde esta madrugada del 7 de noviembre, la esperada película puede verse en streaming a través de Netflix y, para quienes disfrutan la experiencia de la pantalla grande, aún se exhibe en selectos cines independientes de la Ciudad de México y otras partes del país.

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

Después de agotar funciones durante su corrida limitada en cines de arte y espacios alternativos, la Filmoteca UNAM, el Cinematógrafo del Chopo y otras salas anunciaron funciones extra ante la altísima demanda.

Así, se confirma que la monstruosa y, a la vez, entrañable criatura de Del Toro logró atraer tanto a los fans del cine de autor como a un público más popular ansioso de vivir una versión completamente diferente del clásico literario.

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

El filme, que según Del Toro llevaba años anhelando realizar, presenta una visión en la que “el monstruo no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido y en busca de amor”.

Oscar Isaac interpreta al doctor Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi encarna a la criatura y Mia Goth da vida a Elizabeth, conformando un triángulo emocional que describe una batalla entre vida, muerte y culpa.

La narrativa, rica en matices y con una dirección visual impecable, explora a fondo la soledad y el desarraigo, temáticas que distinguen al cineasta mexicano.

¿En qué cines de CDMX ver Frankenstein?

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

El estreno en salas mexicanas comenzó el 23 de octubre y continuará en algunas salas alternativas hasta agotar la demanda. Entre los espacios destacados para ver Frankenstein están:

  • Cineteca Nacional
  • Cine Tonalá
  • La Casa del Cine
  • Autocinema Coyote
  • Sala Julio Bracho (CCU UNAM)

Del Toro, quien desde hace años había manifestado su sueño de adaptar esta obra fundamental del género, busca con su película ofrecer una óptica fresca donde la humanidad de la criatura adquiere protagonismo y el mito se resignifica para las audiencias contemporáneas.

El director mexicano une el arte visual con profundos cuestionamientos existenciales, garantizando que su Frankenstein sea también un producto único en su filmografía.

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro

Desde este 7 de noviembre, el filme está disponible para toda la audiencia en el catálogo de Netflix, lo que permitirá a fanáticos, amantes del terror y del cine de autor sumergirse en la peculiar versión de Del Toro desde cualquier rincón del país.

Aún así, quienes no quieran perder la magia del cine pueden apresurarse a cualquiera de las salas independientes donde sigue proyectándose por tiempo limitado.

Temas Relacionados

FrankensteinGuillermo del TorocinesstreamingNetflixCine MéxicopelículasJacob ElordiOscar Isaacmexico-entretenimiento

Más Noticias

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

Los dos mandatarios encabezarán tres reuniones, una de estas con empresarios y al terminar, ofrecerán una conferencia

Emmanuel Macron llega a Palacio

Sheinbaum niega recorte a universidades estatales y promete compensar ajustes al IPN y TecNM

La presidenta aseguró que empresas de IA están interesadas en contratar jóvenes mexicanos

Sheinbaum niega recorte a universidades

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa Pascual por afectaciones de impuesto a refrescos: “Los queremos mucho”

La presidenta dijo que la Secretaría de Salud y de Hacienda se pondrán en contacto con la refresquera

Sheinbaum buscará diálogo con cooperativa

“Ya baila como su prima”: comparan a Ángela Aguilar con Majo tras su regreso a los escenarios en EEUU

La hija de Pepe Aguilar inició su gira ‘Libre corazón’

“Ya baila como su prima”:

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de noviembre: reportan líneas 3 y 9 con retraso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Roger Waters aplaude a Claudia

Roger Waters aplaude a Claudia Sheinbaum por asilo a Betssy Chávez y arremete contra EEUU y Perú

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: ¿La producción asustó a los granjeros?

¿Controlan lo que bebe? Exhiben video del staff de Christian Nodal oliendo y retirando sus bebidas en pleno show

Exhiben lugares vacíos en el primer concierto de Ángela Aguilar como solista: “Somos tres, ni al caso”

¿Qué delitos le imputarán? Raúl Rocha confirma demanda contra Nawat Itsaragrisil por agresión a Fátima Bosch

DEPORTES

Jornada 17 del Apertura 2025:

Jornada 17 del Apertura 2025: qué se juega cada equipo antes del Play In

¿CR7 en la Comarca Lagunera? Aleco Irarragorri confirma que Portugal analiza concentrarse en Torreón para el Mundial 2026

Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y asegura que “está mejorando” en su salud

Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien