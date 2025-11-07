Frankenstein de Guillermo del Toro ya disponible en México: qué cines la exhiben y cómo ver desde casa

Frankenstein de Guillermo del Toro

La espera terminó para los cinéfilos mexicanos y fanáticos del terror: Frankenstein, la más reciente y muy personal adaptación de Guillermo del Toro sobre la obra de Mary Shelley, finalmente llegó a México.

Desde esta madrugada del 7 de noviembre, la esperada película puede verse en streaming a través de Netflix y, para quienes disfrutan la experiencia de la pantalla grande, aún se exhibe en selectos cines independientes de la Ciudad de México y otras partes del país.

Frankenstein de Guillermo del Toro

Después de agotar funciones durante su corrida limitada en cines de arte y espacios alternativos, la Filmoteca UNAM, el Cinematógrafo del Chopo y otras salas anunciaron funciones extra ante la altísima demanda.

Así, se confirma que la monstruosa y, a la vez, entrañable criatura de Del Toro logró atraer tanto a los fans del cine de autor como a un público más popular ansioso de vivir una versión completamente diferente del clásico literario.

Frankenstein de Guillermo del Toro

El filme, que según Del Toro llevaba años anhelando realizar, presenta una visión en la que “el monstruo no es el villano, sino el reflejo del hombre que lo crea: un ser abandonado, incomprendido y en busca de amor”.

Oscar Isaac interpreta al doctor Victor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi encarna a la criatura y Mia Goth da vida a Elizabeth, conformando un triángulo emocional que describe una batalla entre vida, muerte y culpa.

La narrativa, rica en matices y con una dirección visual impecable, explora a fondo la soledad y el desarraigo, temáticas que distinguen al cineasta mexicano.

¿En qué cines de CDMX ver Frankenstein?

Frankenstein de Guillermo del Toro

El estreno en salas mexicanas comenzó el 23 de octubre y continuará en algunas salas alternativas hasta agotar la demanda. Entre los espacios destacados para ver Frankenstein están:

Cineteca Nacional

Cine Tonalá

La Casa del Cine

Autocinema Coyote

Sala Julio Bracho (CCU UNAM)

Del Toro, quien desde hace años había manifestado su sueño de adaptar esta obra fundamental del género, busca con su película ofrecer una óptica fresca donde la humanidad de la criatura adquiere protagonismo y el mito se resignifica para las audiencias contemporáneas.

El director mexicano une el arte visual con profundos cuestionamientos existenciales, garantizando que su Frankenstein sea también un producto único en su filmografía.

Frankenstein de Guillermo del Toro

Desde este 7 de noviembre, el filme está disponible para toda la audiencia en el catálogo de Netflix, lo que permitirá a fanáticos, amantes del terror y del cine de autor sumergirse en la peculiar versión de Del Toro desde cualquier rincón del país.

Aún así, quienes no quieran perder la magia del cine pueden apresurarse a cualquiera de las salas independientes donde sigue proyectándose por tiempo limitado.