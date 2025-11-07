México

Estudiante de Bachillerato llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Las acciones del joven de solo 15 años de edad desencadenaron la movilización de elementos de seguridad municipales y de la Secretaría de Marina para tratar de que el menor entregara la pistola

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudiante de 15 años fue sorprendido con un arma de fuego dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 185, ubicado en la comunidad de San Miguel La Toma, municipio de Chietla, Puebla. El hallazgo, que no resultó en agresiones ni personas heridas, activó de inmediato los protocolos de seguridad escolar y generó una movilización de fuerzas federales y locales,

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Municipal de Chietla y una ambulancia acudieron al plantel para asegurar la zona y retirar el arma. A la par, directivos y maestros mantuvieron la calma entre los alumnos y establecieron una barrera de contención para evitar cualquier riesgo.

El incidente se produjo cuando autoridades escolares detectaron la presencia del arma en poder del menor, aunque no se precisó quién descubrió el hecho ni las características del arma. Tras confirmar la situación, los responsables del CBTA 185 notificaron a la policía municipal, quien junto con los elementos de la Semar implementaron el protocolo de seguridad.

El estudiante, tras dialogar con las autoridades, accedió a entregar el arma sin oponer resistencia.

El joven de solo 15 años de edad entregó el arma sin resistencia a las autoridades federales

La responsabilidades de los padres del adolescente armado en Puebla

Una vez controlada la situación, los padres del menor fueron informados y se presentaron en la escuela, donde el estudiante quedó bajo resguardo de las autoridades competentes. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una investigación y confirmó que, por tratarse de un menor de edad, el caso será procesado bajo el Sistema de Justicia para Adolescentes.

En tanto, las versiones preliminares de la autoridad estatal detallan que podría haber responsabilidad legal para los padres si se determina que estaban a cargo de la posesión del arma.

Medios locales dieron a conocer que, aunque no se ha confirmado la razón por la que el alumno llevó el arma al plantel, algunas versiones apuntan a un posible intento de venta a un compañero. La posesión de un arma de fuego por un menor constituye un delito grave, por lo que los padres podrían enfrentar consecuencias legales.

La portación de arma de fuego por un adolescente en México podría constituir un delito grave y podría ser responsabilidad de los propios padres de familia

Por ello, la investigación podría derivar en responsabilidades legales para los tutores, dependiendo de los resultados de las indagatorias.

Ante este caso tan alarmante en Puebla, las autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores para que mantengan una supervisión constante y fomenten la comunicación con sus hijos, con el objetivo de evitar que hechos de este tipo se repitan en el entorno educativo.

