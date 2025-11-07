México

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

La Fiscalía Anticorrupción del estado ofrecía recompensa por información de su paradero

Guardar
Alejandro Vera fue rector de
Alejandro Vera fue rector de la Universidad Autónoma de Morelos, UAEM (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la detención de Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),conocido por estar vinculado a la Estafa Maestra, uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos en México.

Vera Jiménez, quien permaneció prófugo durante seis años, fue capturado por elementos de la FGR en la ciudad de Cuautla, en el oriente de Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de peculado.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

Alejandro VeraEstafa MaestraDesvío de recursosMorelosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés, El Patrón, Alfredo Adame y Manola Díez permanecen en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Mujeres podrán recibir hasta 100 mil pesos con este programa presentado por Clara Brugada

Brugada enfatizó que el acompañamiento gubernamental debe traducirse en “oportunidades reales, en ingresos propios, en redes de apoyo y en condiciones para una vida libre y con dignidad”

Mujeres podrán recibir hasta 100

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

El guardameta del Club Universidad Nacional se mostró agradecido por las oportunidades que la vida le ha otorgado y reafirma su compromiso con el equipo

Keylor Navas celebra 20 años

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA)

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque de

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en México

DEPORTES

Paraguay revela sus convocados para

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17