Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer la detención de Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),conocido por estar vinculado a la Estafa Maestra, uno de los mayores escándalos de desvío de recursos públicos en México.
Vera Jiménez, quien permaneció prófugo durante seis años, fue capturado por elementos de la FGR en la ciudad de Cuautla, en el oriente de Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el presunto delito de peculado.
*Información en desarrollo
