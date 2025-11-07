México

Depresión blanca: claves para cuidar la salud mental en Navidad

Para muchas personas, Navidad representa un periodo de melancolía, ansiedad y soledad

Guardar
(Gettyimages)
(Gettyimages)

El cierre de año suele asociarse con luces, celebraciones y reencuentros, pero para muchas personas representa un periodo de melancolía, ansiedad y soledad. A este fenómeno se le conoce como depresión blanca o depresión estacional, y según especialistas, su incidencia aumenta en los meses de invierno, cuando la disminución de luz solar, las presiones económicas y las expectativas sociales intensifican los síntomas depresivos.

De acuerdo con la psiquiatra Gina Chapa, especialista de la aplicación TILA, “en esta época muchas personas presentan una depresión blanca, caracterizada por sentimientos de tristeza, fatiga, alteraciones del sueño y cambios en el apetito”.

Aunque el término no corresponde a un diagnóstico clínico, describe un estado emocional que se acentúa durante las festividades decembrinas y que puede derivar en trastornos más severos si no se atiende adecuadamente.

Su incidencia aumenta en los
Su incidencia aumenta en los meses de invierno, cuando la disminución de luz solar, las presiones económicas y las expectativas sociales intensifican los síntomas depresivos.. (La Nación)

Una temporada crítica para la salud mental en México

El impacto emocional del invierno no es menor. Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), México registró 8,837 fallecimientos por suicidio en 2023, una cifra superior a los años anteriores. El 81.1% de los casos correspondió a hombres y el 18.9% a mujeres. Además, el grupo más afectado se concentró entre los 20 y 39 años, aunque preocupa el aumento de casos en mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años.

Las cifras reflejan una realidad que va más allá de los festejos: el fin de año puede agravar emociones de pérdida, soledad o frustración, especialmente en quienes enfrentan duelos, problemas económicos o rupturas familiares. Estados como Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes presentan las tasas más altas de suicidio en el país, lo que refuerza la urgencia de atender la salud mental como un tema prioritario.

Expertos recomiendan adoptar rutinas saludables
Expertos recomiendan adoptar rutinas saludables para contrarrestar la depresión. (Getty Images)

Estrategias para combatir la depresión blanca

Expertos recomiendan adoptar rutinas saludables que incluyan actividad física regular, alimentación equilibrada y contacto social constante. También es fundamental gestionar las expectativas y evitar compararse con los demás, un hábito que puede amplificar el sentimiento de insatisfacción.

Más allá de las celebraciones, diciembre puede ser una oportunidad para practicar la empatía y fortalecer los lazos humanos. Reconocer la depresión blanca no es un signo de debilidad, sino un paso hacia la recuperación emocional. Como subrayan los especialistas, cuidar la mente es tan vital como cuidar el cuerpo, especialmente en la época más sensible del año.

Temas Relacionados

NavidadDepresiónDepresión blancaSaludMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Adrián LeBarón advierte que la Ley de Aguas “impide que se utilice para el campo”

El Gobierno de México afirma que esta reforma es a favor de los campesinos y productores

Adrián LeBarón advierte que la

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 4 de diciembre?

César Doroteo no podrá competir por la salvación

¿Qué pasó en La Granja

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

El periodista Raymundo Riva Palacio advierte que los equipos de seguridad de los tres países anfitriones mantienen la posibilidad de un “ataque terrorista en las sedes”

Drones del CJNG: la preocupación

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

La propuesta desató controversia en redes sociales

¡Casita de navideña a la

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se vuelve viral por inesperada jinete con caballo de plástico

Una participante decidió unirse al desfile ecuestre con un caballo de juguete y terminó generando uno de los momentos más comentados en redes sociales

Cabalgata en Cuautitlán Izcalli se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drones del CJNG: la preocupación

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 4 de diciembre?

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico en Las Vegas

Trufas de chocolate y mole: cómo preparar el postre mexicano más original para tus fiestas

Dua Lipa huye de la gentrificación de CDMX: así la vieron comiendo tacos de bistec en San Cosme | FOTOS

DEPORTES

CMLL abre el 2026 con

CMLL abre el 2026 con jaula extrema: 16 luchadores arriesgan su máscara y su cabellera

¿Quiénes son los jugadores que dejaron huella en los cuatro grandes de la Liga MX?

UFC 323: dónde y cuándo ver las peleas de los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres

Germán Berterame, Julián Quiñones y Armando González, así va la lucha entre los delanteros por un lugar en el mundial 2026

Dream Matches Friday sacude la Arena México: se anuncian grandes funciones estelares para cerrar el 2025