Cómo usar el aloe vera para hidratar y definir los rizos

Este ingrediente natural brinda propiedades especiales a este tipo de cabello

El cabello rizado requierir cuidados
El cabello rizado requierir cuidados especiales para mantener su forma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el cabellor rizado es uno de los más bellos, pero también uno tipo de pelo que requiere de ciertos cuidados especiales para que las ondas tengan forma y sean manejables.

Y aunque en el mercado ya hay más oferta de productos enfocados a este tipo de cabello las opciones naturales siempre serán una excelente opción para cuidar tu pelo y también tu bolsillo.

En este sentido, un ingrediente que pocas personas saben que es ideal para lograr este objetivo es el aloe vera y aquí te contamos cuales son sus beneficios para que logres unos rizos de infarto y también la mejor manera de aplicarlo y aprovecharlos al máximo.

Añadir aloe vera a tu
Añadir aloe vera a tu rutina de cabello puede ser el elemento que tus rizos necesitan. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del aloe vera para el cabello rizado

Como mencionamos, el aloe vera ofrece varios beneficios que ayudan a tener un cabellor con rizos más definidos e hidratados, entre los cuales destacan los siguientes:

  1. Hidratación: El gel de aloe vera ayuda a mantener la humedad del cabello, lo que resulta útil para el cabello rizado, que tiende a ser más seco.
  2. Definición: Puede aportar definición a los rizos, ayudando a controlar el encrespamiento.
  3. Suavidad: El aloe vera suaviza el cabello, facilitando el peinado y evitando la formación de nudos.
  4. Salud del cuero cabelludo: Sus propiedades calmantes pueden aliviar irritaciones y reducir la caspa.
  5. Aporte de nutrientes: Aporta vitaminas y minerales que contribuyen a la salud general del cabello.
Estos beneficios hacen del aloe
Estos beneficios hacen del aloe vera un ingrediente común en productos diseñados para el cuidado de cabellos rizados.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar aloe vera en el cabello rizado para hidratarlos y darles definición

Si deseas probar los increíbles beneficios de este ingrediente para tener un hermoso cabello rizado y favorecer la hidratación y definición, sigue estos pasos:

  1. Consigue gel de aloe vera fresco: Extrae el gel directamente de la hoja de aloe vera o utiliza un gel puro de aloe comercial.
  2. Lava el cabello: Lava el cabello con tu champú habitual y enjuaga bien, dejando el cabello limpio y húmedo.
  3. Aplica el gel de aloe vera: Distribuye el gel de aloe vera sobre el cabello húmedo, concentrando el producto en las puntas y los largos. Puedes aplicar con los dedos o con un peine de dientes anchos para asegurar una distribución uniforme.
  4. Define los rizos: Separa el cabello en secciones y moldea los rizos con los dedos, apretando y soltando los mechones para mejorar su forma natural.
  5. Deja actuar: Espera entre 20 y 30 minutos para que el aloe vera penetre en el cabello.
  6. Aclara o deja sin enjuagar: Puedes decidir no enjuagar para aprovechar el efecto como leave-in, o aclarar con agua tibia si prefieres eliminar el producto. Si dejas el aloe sin enjuagar, usa poca cantidad para evitar residuos.
  7. Secado natural o con difusor: Deja secar al aire o utiliza un difusor a temperatura baja para mantener la definición.

Este método puede repetirse una o dos veces por semana, según las necesidades de hidratación del cabello.

