AC/DC anuncia el inicio de la venta de entradas para su segundo show en CDMX: esta es la fecha y costos de los boletos

Tras el éxito en la venta de boletos para su primera función, la banda abrió una segunda fecha el 11 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros

AC/DC regresa al Estadio GNP
AC/DC regresa al Estadio GNP Seguros en abril de 2026 para su POWER UP Tour, ofreciendo a sus fans la oportunidad de corear sus grandes éxitos en vivo. (DF Entertainment)

La banda más poderosa del rock regresa a México. AC/DC confirmó su esperado concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial POWER UP Tour, con la que celebran más de cinco décadas de historia y millones de discos vendidos.

Debido a la demanda de boletos para su concierto en México, Ocesa confirmó una nueva fecha para el Estadio GNP Seguros el próximo 11 de abril de 2026.

La venta de boletos comenzó este 7 de noviembre desde las 10:00 horas (tiempo del centro de México), brindando una nueva oportunidad para los fans que desean vivir esta experiencia.

Los asistentes podrán revivir clásicos como “Back in Black”, “Highway to Hell” y “Thunderstruck” en una de las giras más grandes del 2026, consolidando a AC/DC como una de las bandas más icónicas del rock en la historia.

Nueva fecha de su Power Up Tour en México

La legendaria banda australiana AC/DC se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 7 de abril de 2026 como parte de la nueva etapa de su POWER UP Tour, nombre que lleva su más reciente álbum, el cual alcanzó el primer lugar en las listas de 21 países.

Sin embargo, el recibimiento del público fue tan grande que optaron por abrir una segunda fecha para que más personas puedan disfrutar de su concierto.

Esta fase del tour incluirá 21 fechas en América, recorriendo Brasil, Argentina, Chile, México, Estados Unidos y Canadá, y promete llenar los estadios más grandes del continente.

Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney demostrarán una vez más por qué AC/DC sigue siendo una de las bandas más influyentes en todo el mundo.

Cuánto cuestan los boletos para su concierto en el Estadio GNP Seguros

Los boletos para el concierto de AC/DC estarán disponibles en venta general a partir del 7 de noviembre a las 10:00 AM (hora local), sin periodo de preventa.Podrán adquirirse exclusivamente a través de la página oficial de Ticketmaster o en taquillas autorizadas.

Los precios para el concierto de AC/DC en México son los siguientes (pueden variar ligeramente por cargos adicionales):

  • General A: $3,618.25
  • General B: $2,650.25
  • Zona GNP: $5,850.25
  • Verde B: $4,858.25
  • Naranja B: $3,506.25
  • Verde C: $2,378.25
  • Naranja C: $1,510.25

Con opciones para todos los gustos y presupuestos, esta es una oportunidad única para vivir en vivo la energía y el legado de una de las bandas más icónicas del rock. No te pierdas la experiencia de AC/DC en el Estadio GNP Seguros.

