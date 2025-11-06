Quiénes son los trabajadores que recibirán 40 días de aguinaldo

El sector privado continúa a la espera de que el Congreso apruebe la propuesta de 30 días de aguinaldo. Foto: (iStock)

Algunos trabajadores del gobierno federal disfrutarán de un cierre de año más holgado. El pasado 4 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que autoriza el pago de 40 días de aguinaldo a los servidores públicos, militares y pensionistas del país.

El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que el pago podrá realizarse a partir del 10 de noviembre, justo antes del Buen Fin 2025, lo que permitirá a miles de trabajadores aprovechar las ofertas con “más billetes en la bolsa”.

La medida busca mantener el principio de justicia y equidad en la administración pública, de acuerdo con el texto oficial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de definir los lineamientos específicos de entrega y garantizar que los recursos provengan de los presupuestos ya asignados, respetando la política de austeridad.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de 40 días?

El beneficio no será generalizado, sino exclusivo para quienes mantienen una relación laboral con el gobierno federal. Entre los trabajadores incluidos se encuentran:

Servidores públicos de secretarías de Estado, oficinas administrativas y la Consejería Jurídica del Ejecutivo .

Personal operativo y de confianza.

Trabajadores de mando.

Miembros del Servicio Exterior Mexicano , tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Personal de las Fuerzas Armadas y militares en activo.

Personas contratadas por honorarios dentro del capítulo de Servicios Personales.

Pensionistas con haberes de retiro, veteranos de la Revolución y deudos con pensión asignada.

El decreto firmado por Claudia Sheinbaum garantiza el pago a militares, pensionistas y personal federal. Foto: X/@Luis_diazdeleon

Por el contrario, no recibirán el pago quienes trabajen bajo honorarios especiales fuera del capítulo de Servicios Personales ni quienes colaboren mediante convenios de enseñanza técnica firmados con gobiernos estatales.

Sector privado sigue a la espera de una reforma

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado continúan con el mínimo legal de 15 días de aguinaldo, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Durante 2024, la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso aumentar el aguinaldo a 30 días de salario. La iniciativa fue respaldada por el Senado y la Comisión de Trabajo, pero aún no ha sido aprobada por el Congreso.

De concretarse, esta reforma beneficiaría a millones de empleados del sector privado en todo el país. Por ahora, las empresas tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el pago correspondiente, proporcional al tiempo trabajado durante el año.