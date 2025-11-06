México

Quiénes son los trabajadores que recibirán 40 días de aguinaldo

El sector privado deberá esperar: la propuesta de aumentar su aguinaldo a 30 días sigue sin aprobarse

Guardar
El sector privado continúa a
El sector privado continúa a la espera de que el Congreso apruebe la propuesta de 30 días de aguinaldo. Foto: (iStock)

Algunos trabajadores del gobierno federal disfrutarán de un cierre de año más holgado. El pasado 4 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que autoriza el pago de 40 días de aguinaldo a los servidores públicos, militares y pensionistas del país.

El documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que el pago podrá realizarse a partir del 10 de noviembre, justo antes del Buen Fin 2025, lo que permitirá a miles de trabajadores aprovechar las ofertas con “más billetes en la bolsa”.

La medida busca mantener el principio de justicia y equidad en la administración pública, de acuerdo con el texto oficial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la encargada de definir los lineamientos específicos de entrega y garantizar que los recursos provengan de los presupuestos ya asignados, respetando la política de austeridad.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de 40 días?

El beneficio no será generalizado, sino exclusivo para quienes mantienen una relación laboral con el gobierno federal. Entre los trabajadores incluidos se encuentran:

  • Servidores públicos de secretarías de Estado, oficinas administrativas y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
  • Personal operativo y de confianza.
  • Trabajadores de mando.
  • Miembros del Servicio Exterior Mexicano, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
  • Personal de las Fuerzas Armadas y militares en activo.
  • Personas contratadas por honorarios dentro del capítulo de Servicios Personales.
  • Pensionistas con haberes de retiro, veteranos de la Revolución y deudos con pensión asignada.
El decreto firmado por Claudia
El decreto firmado por Claudia Sheinbaum garantiza el pago a militares, pensionistas y personal federal. Foto: X/@Luis_diazdeleon

Por el contrario, no recibirán el pago quienes trabajen bajo honorarios especiales fuera del capítulo de Servicios Personales ni quienes colaboren mediante convenios de enseñanza técnica firmados con gobiernos estatales.

Sector privado sigue a la espera de una reforma

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado continúan con el mínimo legal de 15 días de aguinaldo, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Durante 2024, la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso aumentar el aguinaldo a 30 días de salario. La iniciativa fue respaldada por el Senado y la Comisión de Trabajo, pero aún no ha sido aprobada por el Congreso.

De concretarse, esta reforma beneficiaría a millones de empleados del sector privado en todo el país. Por ahora, las empresas tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el pago correspondiente, proporcional al tiempo trabajado durante el año.

Temas Relacionados

aguinaldo claudia sheinbaumdecreto aguinaldo 2025aguinaldo 202540 díasaguinaldomexico-noticias

Más Noticias

Patrick Bet-David relata su transformación en el America Business Forum desde Miami

El empresario compartió ante cientos de asistentes su visión sobre el éxito y la importancia de inculcar valores sólidos en la familia moderna

Patrick Bet-David relata su transformación

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 6 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estaciones del Metrobús fuera de

Parte médico del América: quiénes vuelven y quiénes siguen en duda frente al Toluca

Las Águilas llegan casi con plantel completo para enfrentar a Toluca

Parte médico del América: quiénes

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el último pago del año para alumnos de secundaria?

El depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre y se realizará de manera escalonada durante los primeros 10 días hábiles

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

César Doroteo encara a Eleazar Gómez por sus constantes ataques; el actor lo negó

¿Qué pasó en La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco miembros de

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

Caen 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en CDMX, aseguran más de mil dosis de droga | Video

Empresarios buscan aumento al presupuesto de seguridad estatal ante guerra del Cártel de Sinaloa

Megaoperativo en Celaya deja dos detenidos y armas aseguradas tras ataque a agentes de investigación

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

Así reaccionó Ludwika Paleta a preguntas sobre su esposo Emiliano Salinas y su presunta relación con NXIVM

Kanye West confirma concierto histórico en México: única fecha, sede y cómo conseguir los boletos

Aleks Syntek anuncia retiro temporal en medio de rumores de divorcio por involucrarse con una fan

DEPORTES

FIFA nomina a Javier Aguirre

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari

Soberano Jr. regresa con todo al CMLL: reta a Místico y provoca a Lazy Boy de UFC

Mikel Arriola destaca la fuerza comercial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026