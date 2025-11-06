México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de noviembre

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México que beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México para apoyar económicamente a mujeres adultas mayores en el país.

La iniciativa está enfocada en mujeres de 60 a 64 años, estableciéndose como un beneficio universal para quienes forman parte de ese segmento de edad.

Las usuarias reciben 3 mil pesos cada dos meses mediante transferencias que se acreditan en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

En sus inicios, la ayuda únicamente contemplaba a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó reducir la cobertura a partir de los 60 años.

Mujeres de 60 a 64
Mujeres de 60 a 64 años de edad reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, las mujeres de 60 a 62 años, y quienes recientemente alcanzaron los 63 o 64 años de edad, cuentan con la posibilidad de registrarse en los módulos habilitados.

La gestión de este programa corresponde a la Secretaría del Bienestar, que supervisa el proceso de inscripciones, pagos y trámites relacionados.

Según informó Ariadna Montiel, secretaria del ramo en el Gobierno de México, el pago correspondiente al sexto bimestre se realiza en noviembre.

Por medio de canales oficiales, Montiel presentó el calendario de entregas programadas para noviembre de 2025.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Los depósitos siguen el orden de la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiaria. Esta es la última tanda de este apoyo social anual, cubriendo noviembre y diciembre.

Como mencionan fuentes oficiales, los pagos iniciaron el lunes 3 de noviembre para algunas beneficiarias; ya se ha publicado un listado con quienes recibieron esta prestación bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar.

Esta es la letra de beneficiarios que han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 6 del presente mes, estos son las adultos mayores de 60 a 64 años de edad que ya han cobrado el programa social.

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

Por lo tanto, y hasta el momento, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que ya han cobrado este apoyo económico de 3 mil pesos son las personas cuya primera letra del apellido paterno comienza con la letra A hasta la C.

Este es el calendario oficial
Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Los pagos continuarán este próximo viernes 7 de noviembre con las beneficiarios cuya primera letra del apellido comience con las letras D, E y F de este programa social.

