Pensión del Bienestar 2025: continúan los pagos de 6 mil 200 pesos, hoy jueves 6 de noviembre

Siguen los depósitos del bimestre noviembre–diciembre 2025 para las personas adultas mayores

Siguen los depósitos del bimestre
Siguen los depósitos del bimestre noviembre–diciembre 2025 para las personas adultas mayores

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, continúa con el operativo nacional de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar, correspondientes al bimestre noviembre–diciembre de 2025. Este proceso, que comenzó el 3 de noviembre, se llevará a cabo hasta el 27 del mismo mes, beneficiando a millones de derechohabientes en todo el país.

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos se realizan de forma escalonada, siguiendo la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias. Con esta medida, la Secretaría busca garantizar un proceso ordenado, evitar saturaciones en las sucursales del Banco del Bienestar y asegurar que cada depósito llegue puntualmente.

¿Quiénes reciben pago este jueves 6 de noviembre?

Hoy, jueves 6 de noviembre, continúa el depósito para las personas cuyo apellido paterno inicia con la letra “C”, correspondiente a los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cada beneficiario recibe un pago de 6 mil 200 pesos, monto que corresponde al bimestre noviembre–diciembre de 2025. El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a módulos de atención ni realizar gestiones adicionales para disponer del dinero.

La Secretaría de Bienestar mantiene
La Secretaría de Bienestar mantiene activo el operativo de pagos del bimestre noviembre–diciembre 2025, con el que millones de derechohabientes en todo el país reciben su depósito directo en la Tarjeta del Bienestar

Cómo consultar tu fecha y lugar de pago

La Secretaría de Bienestar recomienda a las personas adultas mayores verificar su fecha exacta de depósito en el sitio oficial gob.mx/bienestar. En esta plataforma se encuentra el calendario completo de pagos y un mapa interactivo para ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana.

Asimismo, las autoridades recordaron que los recursos permanecen seguros en la cuenta, por lo que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Se aconseja acudir en días posteriores para evitar filas o aglomeraciones en los cajeros y ventanillas.

Un apoyo que fortalece el bienestar social

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México. Su propósito es mejorar la calidad de vida y garantizar la seguridad económica de los adultos mayores de 65 años.

La Secretaría de Bienestar mantiene
La Secretaría de Bienestar mantiene activo el operativo de pagos del bimestre noviembre–diciembre 2025, con el que millones de derechohabientes en todo el país reciben su depósito directo en la Tarjeta del Bienestar

Este programa ha beneficiado a millones de personas en todo el país, y forma parte de los esfuerzos del Estado mexicano por reducir la desigualdad y reconocer el valor de quienes han contribuido al desarrollo nacional.

El operativo de pagos continuará de manera escalonada durante todo noviembre, conforme al calendario establecido por la Secretaría de Bienestar, que concluirá el jueves 27 de noviembre con las letras W, X, Y y Z.

