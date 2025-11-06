Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido

En una publicación de redes sociales, la Fiscalía del estado de Michoacán dio a conocer que el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido el pasado dos de noviembre.
Hasta el momento, el órgano judicial no ha revelado más detalles de la localización de Correa Gómez
*Información en desarrollo
