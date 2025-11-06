México

Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, tras ser reportado como desaparecido

El expresidente municipal fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre

Guardar
La fiscalía del estado confirmo
La fiscalía del estado confirmo que Correa Gómez fue localizado con vida (Fiscalía del estado de Michoacán)

En una publicación de redes sociales, la Fiscalía del estado de Michoacán dio a conocer que el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida tras haber sido reportado como desaparecido el pasado dos de noviembre.

Hasta el momento, el órgano judicial no ha revelado más detalles de la localización de Correa Gómez

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

MichoacánZinapécuaroAlejandro Correa GómezNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 6 de noviembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Hoy No Circula del 7 de noviembre en CDMX y Edomex

Que un vehículo pueda circular o no este viernes en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula del 7

Beca Benito Juárez 2025: documentos que se necesitan para recoger la tarjeta si me registré en la convocatoria pasada

Las autoridades informaron que muy pronto comenzará la dispersión de los plásticos

Beca Benito Juárez 2025: documentos

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Con los nominados listos, el público tiene expectativa por seguir viendo las pruebas

La Granja VIP en vivo:

Aumenta actividad del Popocatépetl: registró 51 exhalaciones este jueves 6 de noviembre 2025

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Aumenta actividad del Popocatépetl: registró
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae operador de “Los Jordan”

Cae operador de “Los Jordan” y tres integrantes más de Los Mayos en operativos de seguridad en Sinaloa

Semar protege tortugas marinas en Nayarit: recupera 60 mil huevos y libera 23 mil crías en distintas playas

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

Caen 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en CDMX, aseguran más de mil dosis de droga | Video

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: sigue la tarde de los granjeros hoy 6 de noviembre

Avatar: Fuego y cenizas elige México para su tour global y prepara premiere exclusiva en CDMX

Lalo Salazar confirma nuevo romance y lo blinda para que no acabe como su relación con Laura Flores

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

DEPORTES

Sandra Paños y Kevin Mier,

Sandra Paños y Kevin Mier, los dos porteros de la Liga Mx nominados al once ideal del premio The Best 2025

Parte médico del América: quiénes vuelven y quiénes siguen en duda frente al Toluca

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari