Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori, capataz de la semana, deberá elegir a un nominado, sacarlo de la placa y poner a otro granjero en su lugar

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

Lolita Cortés, El Patrón, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Diez corren el riesgo de abandonar La Granja VIP el próximo domingo 9 de noviembre.

Y es que los cinco granjeros entraron a la placa de nominados, tanto por el legado de Omahi, como por el duelo y los votos que recibieron de sus compañeros en la gala de nominación.

Sin embargo, uno de ellos librará el proceso de nominación gracias al capataz, Sergio Mayer Mori. Y es que el líder semanal sacará a un nominado de la placa y pondrá a otro granjero en su lugar.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

¿Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP?

El mecanismo de eliminación está determinado exclusivamente por el voto del público, lo que imposibilita anticipar con certeza quién será el tercer expulsado de la temporada antes de que Adal Ramones, presentador principal del reality show, comunique la decisión.

Sin embargo, algunos influencers y programas de espectáculos han lanzado encuestas en redes sociales, cuyos resultados arrojan una aproximación del apoyo que cada nominado tiene del público.

El programa Vaya Vaya lanzó una encuesta en Facebook para medir a quién prefieren los seguidores conservar en La Granja VIP bajo la consigna: “¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”.

(FB: Vaya Vaya)
(FB: Vaya Vaya)

El primer corte posiciona a Alfredo Adame como el favorito para permanecer en la competencia con el 33 por ciento de votos a favor.

Le siguen Eleazar Gómez con 27 por ciento, Lolita Cortés con 17 por ciento y Manola Diez con 12 por ciento de votos a favor.

En último lugar se encuentra El Patrón con 9 por ciento de votos a favor, es decir, el luchador es el menos favorito para seguir en la competencia, según esta encuesta, por lo que podría convertirse en el cuarto eliminado de la temporada.

Los eliminados hasta el momento son: Carolina Ross, Sandra Itzel y Omahi.

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

¿Cómo votar por tu granjero favorito en La Granja VIP?

Para respaldar a los concursantes de La Granja VIP durante las nominaciones, primero es necesario elegir uno de los dos métodos oficiales. El procedimiento inicial consiste en acceder al sitio web https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, seleccionar a las personas preferidas y distribuir hasta 10 votos diarios a favor de uno o varios nominados.

Como alternativa, se puede descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, dirigirse a la sección dedicada a La Granja VIP y elegir el participante al que se desea apoyar. En este formato, también es posible asignar un máximo de 10 votos diarios entre los competidores en riesgo de eliminación.

Después de utilizar los primeros 10 votos por cualquiera de estas vías, se habilita en la parte inferior de la placa de nominados un enlace identificado como “desbloquea 10 votos extra aquí”. Al hacer clic en ese enlace, aparece una nueva ventana que permite otorgar 10 votos adicionales a la nominación elegida.

