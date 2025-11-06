La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Lolita Cortés, El Patrón, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Diez corren el riesgo de abandonar La Granja VIP el próximo domingo 9 de noviembre.
La noche del miércoles 5 de noviembre, el reality La Granja VIP registró uno de sus momentos más álgidos cuando Alfredo Adame protagonizó un enfrentamiento verbal con Lola Cortés durante la Asamblea de Nominación. El episodio marcó un nuevo capítulo en la serie de desacuerdos que han caracterizado la convivencia de los participantes. El conflicto principal surgió cuando la cantante tomó la palabra y, utilizando el tema “Ese hombre” de Rocío Jurado, expuso las razones detrás de su nominación a Adame. La actriz expresó su postura frente a todos los presentes, generando de inmediato una fuerte reacción de su compañero.
La noche del miércoles en La Granja VIP estuvo marcada por una confrontación directa entre Alfredo Adame y Alberto del Río, que dejó en evidencia la tensa convivencia entre los participantes del reality. El evento tuvo como detonante la nominación de Adame a la placa de eliminación, realizada por Del Río durante la Asamblea que conducida por Adal Ramones.
Horas antes de la gala de nominación, los granjeros se dividieron en dos equipos y compitieron por un premio sorpresa.
Ganó el equipo comandado por Fabiola Campomanes y el premio fue una nominación directa; la actriz eligió a la misma persona por quien voto antes: Manola Diez.
Lolita Cortés entró a la placa de nominados por el legado que dejó Omahi, mientras que El Patrón se sumó tras perder un enfrentamiento con César Doroteo.
Liz Vega, El Patrón, Lolita Cortés y Manola Diez votaron por Alfredo Adame.
César Doroteo, Sergio Mayer Mori, La Bea, Kike Mayagoitia, Jawy Méndez y Kim Shantal votaron por Eleazar Gómez.
Fabiola Campomanes nominó a Manola Diez.
Eleazar Gómez nominó a Kike Mayagoitia.
Alfredo Adame nominó a Lolita Cortés, pero como ya estaba nominada, cambió su voto contra César Doroteo.
El miércoles 5 de noviembre se llevó a cabo la cuarta gala de nominación de La Granja VIP y tres granjeros entraron a la placa de nominados. Ellos son: