La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Adame explota contra Lola Cortés:“Eres ridícula, ignorante y lamebotas” Tras ser nominado, el actor enfureció y arremetió contra la “Jueza de Hierro”

Tras ser nominado, el actor enfureció y arremetió contra la “Jueza de Hierro”. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La noche del miércoles 5 de noviembre, el reality La Granja VIP registró uno de sus momentos más álgidos cuando Alfredo Adame protagonizó un enfrentamiento verbal con Lola Cortés durante la Asamblea de Nominación. El episodio marcó un nuevo capítulo en la serie de desacuerdos que han caracterizado la convivencia de los participantes. El conflicto principal surgió cuando la cantante tomó la palabra y, utilizando el tema “Ese hombre” de Rocío Jurado, expuso las razones detrás de su nominación a Adame. La actriz expresó su postura frente a todos los presentes, generando de inmediato una fuerte reacción de su compañero.