Adame explota contra Lola Cortés:“Eres ridícula, ignorante y lamebotas”

Tras ser nominado, el actor enfureció y arremetió contra la “Jueza de Hierro”

Tras ser nominado, el actor enfureció y arremetió contra la “Jueza de Hierro”. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La noche del miércoles 5 de noviembre, el reality La Granja VIP registró uno de sus momentos más álgidos cuando Alfredo Adame protagonizó un enfrentamiento verbal con Lola Cortés durante la Asamblea de Nominación. El episodio marcó un nuevo capítulo en la serie de desacuerdos que han caracterizado la convivencia de los participantes. El conflicto principal surgió cuando la cantante tomó la palabra y, utilizando el tema “Ese hombre” de Rocío Jurado, expuso las razones detrás de su nominación a Adame. La actriz expresó su postura frente a todos los presentes, generando de inmediato una fuerte reacción de su compañero.

Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso…“, cantó Lola.

En La Granja VIP, la tensión escaló rápidamente cuando Alfredo Adame respondió a la nominación de Cortés. Mirando de frente a su compañera, lanzó una frase contundente: “Te pregunto: ¿Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que fue golpeada hasta casi la muerte por tu ‘Patrón’? Me vienes y me dices eso a mí, pues yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante y eres una lamebotas”. La declaración generó una reacción inmediata en la sala y dividió opiniones tanto dentro como fuera del programa.

La tensión escaló rápidamente cuando Alfredo Adame respondió enfurecido tras la nominación de Cortés. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la misma Asamblea, Alfredo Adame experimentó un tropiezo al intentar emitir su voto. Inicialmente, dejándose llevar por el enojo, dirigió su nominación a Lola Cortés por error, situación que fue señalada públicamente por Adal Ramones. “Cometiste un error al dar tu voto. Lola está nominada. Necesito que digas un nombre no puedes irte sin dar tu voto”, indicó el conductor del reality.

Al percatarse, Adame modificó su decisión y asignó su voto a César Doroteo, actuando bajo el impulso de su inconformidad tras el enfrentamiento con Cortés. “No tengo ninguna razón para nominarte. Yo no conozco las tangentes, no tengo absolutamente nada que decir de ti. Te admiro, te respeto, eres un gran jugador”, señaló el actor.

Lola Cortés le dedicó una canción a Alfredo para explicar su decisión para nominarlo. (Captura de pantalla YouTube)

La jornada de nominaciones también se vio condicionada por la participación de Fabiola Campomanes, quien recibió el beneficio del Huevo Dorado. Este nuevo elemento otorgó mayor dinamismo a la Asamblea, alterando la configuración final de los nominados para la cuarta semana del programa. Al concluir la noche, los nombres de Manola Díez, Lola Cortés, El Patrón, Eleazar Gómez y Alfredo Adame figuraron en la lista de nominados, estableciendo nuevos puntos de tensión entre los concursantes.

