México

La Granja VIP: así fue la discusión entre Alfredo Adame y “El Patrón”

La controversia entre el luchador y el actor inició tras un enfrentamiento que tuvieron mientras llevaban a cabo las actividades de la granja

La controversia entre el luchador
La controversia entre el luchador y el actor inició tras un enfrentamiento que tuvieron mientras llevaban a cabo las actividades de la granja . (Captura de pantalla TikTok)

La noche del miércoles en La Granja VIP estuvo marcada por una confrontación directa entre Alfredo Adame y Alberto del Río, que dejó en evidencia la tensa convivencia entre los participantes del reality. El evento tuvo como detonante la nominación de Adame a la placa de eliminación, realizada por Del Río durante la Asamblea que conducida por Adal Ramones.

El ambiente en la granja ya mostraba signos de fractura desde la mañana del 5 de noviembre, cuando ambos protagonistas habían sostenido una discusión intensa frente al resto de los integrantes. La situación escaló cuando Alberto del Río tomó el podio y pronunció un mensaje cargado de acusaciones hacia Adame, señalando que “dejaría morir el conflicto ahí” y resaltando diferencias irreconciliables.

“Por todas las razones correctas y especialmente. Porque pienso dejar morir esto aquí contigo, yo no pienso jugar tu juego”, inició el luchador.

Alberto del Río aseguró que
Alberto del Río aseguró que sacará del reality show a Adame. (Captura de pantalla TikTok)

“Eres una persona que inmediatamente amenazas con golpear a la gente, aunque en el fondo sabes que no podrías hacer absolutamente nada contra alguien como Alberto del Río. No te importa cuánto dañes cambiando la verdad por la mentira, girando la ficción con la realidad. Sin importarte si afectas a personas más allá de este muro solamente por tener tu momento de atención”, fue parte del mensaje que el conocido atleta emitió ante la audiencia.

“Te nomino nada más por eso, ni siquiera estabas en mi mira esta noche. Va a ser un privilegio y un placer ser yo el que te saque de esta granja”, aseguró El Patrón.

La respuesta de Alfredo Adame no tardó. El también apodado “Golden Boy” rebatió de inmediato las palabras de su contrincante y lanzó advertencias claras. “En las últimas 3 semanas he escuchado 5 o 6 ocasiones de tu parte que me vas a tirar 3 dientes, eso no va a suceder porque primero te reviento el hocico antes de que me toques la cara”, expresó Adame, asegurando que el origen del altercado no partió de él y desmintiendo haber manipulado la versión de los hechos.

“Millones de personas supieron todo lo que yo solté. No te preparaste para eso, pues es tu problema”, arremetió el actor.

La cercanía entre el actor
La cercanía entre el actor y el luchador se fracturó tras un altercado ocurrido durante la mañana en la granja. (Azteca)

El cruce de declaraciones ante el fogatero, presenciado por el resto de los concursantes, encendió nuevamente las tensiones que han caracterizado la presente temporada de La Granja VIP. La situación entre ambos participantes quedó abierta, con la expectativa del público y de los propios miembros del programa sobre posibles nuevos episodios de confrontación en las siguientes emisiones.

Ellos son los 5 nominados de la cuarta semana en La Granja VIP

  • Manola Díez
  • Alfredo Adame
  • Alberto del Río (El Patrón)
  • Eleazar Gómez
  • Lola Cortés

Alfredo AdameAlberto del RíoEl PatrónLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Julio César Chávez admite que

El cuerpo de Magdalena Pérez

Adame explota contra Lola Cortés:"Eres

Asesinan a familia en Reynosa,

Puede ser fatal: estos son
