Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

El cantante mexicano Junior H durante su concierto en el festival Arre en la Ciudad de México el domingo 8 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Marquez)

El cantante Junior H fue vetado del municipio de Zapopan y será acreedor a una multa luego de que interpretara los narcocorridos “El Azul” y “El hijo mayor” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, informó este viernes 30 de octubre que el cantante ya no podrá presentarse en el municipio luego de que no acató la prohibición de interpretar corridos en eventos públicos al ser considerado como apología del delito.

Dicha medida se implementó en Zapopan tras el concierto realizado en abril de 2025 de Los Alegres del Barranco en el que se mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Esta persona no podrá volver a cantar en Zapopan, podrá cantar en otro lugar, pero aquí no”, afirmó el alcalde durante entrevista con medios.

Junior H anunció su gira de conciertos. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

Además de ser vetado del municipio, el cantante de corridos fue multado debido a la prohibición. Al respecto, el alcalde detalló que se deberá pagar la cantidad de 33 mil pesos, esto pese a que se preveía que fueran cerca de 300 mil pesos.

Frangie también comentó que previo a la presentación del cantante se compartió a las autoridades una copia de la lista de canciones que serían interpretadas en el concierto, en la cual no se habrían incluido los corridos.

“Nos lo presentaron todo, pero al final de cuentas muchas veces hay una buena voluntad del palenque y lo entiende perfectamente, pero de repente se caldean los ánimos y caen en un error”, comentó el alcalde.

“El Azul” y “El hijo mayor”: los corridos de Junior H

Junior H canta "El Azul" en Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco. (TikTok)

Durante su presentación del 28 de octubre en el Palenque de las Fiestas de Octubre, Junior H interpretó el corrido “El Azul”, el cual también ha cantado junto a Peso Pluma, Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Óscar Maydón.

Este tema hace alusión al crimen organizado y a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera al utilizar como referencia “en la sangre traigo al 701″, número con el que se vincula al narcotraficante debido a que la revista Forbes lo colocó en ese lugar de su lista de personas más ricas del mundo en 2013.

Por su parte, el corrido “El hijo mayor” haría referencia a Édgar Guzmán López, hijo de “El Chapo”, que fue asesinado el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, no se menciona su nombre.

Su veto en Zapopan se suma a la presentación de Junior H en mayo de este año en la Feria Nacional de San Marcos 2025 de Aguascalientes, donde lo silenciaron cuando interpretaba este último corrido.