Julieta Venegas llega a 31 Minutos: así se integra como estrella invitada en la película Calurosa Navidad

El universo de 31 Minutos está a punto de expandirse y no de cualquier forma: en su nueva película Calurosa Navidad, una de las artistas más queridas del continente, Julieta Venegas, tendrá una aparición especial que ha levantado revuelo entre los fans y la comunidad musical de México y América Latina.

El anuncio, contenido en el tráiler oficial que se estrenó este 5 de noviembre, confirmó que Venegas será la “estrella invitada” de la nueva aventura de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Calcetín con Rombos Man y todo el equipo de Titirilquén.

La historia del filme encuentra a los populares títeres enfrentando un problema insólito: una ola de calor invade la ciudad justo en Navidad, dejando a Santa —el Viejo Pascuero— fuera de posibilidades para entregar regalos en Titirilquén. La desesperación del noticiero más irreverente de la televisión chilena lleva a Bodoque a lanzarse en busca de los obsequios, aunque termina perdido en el Polo Sur. Mientras tanto, los demás organizan un show para la comunidad, y es en este contexto cuando aparece Julieta Venegas, sentada al piano, lista para hacer vibrar la pantalla navideña con su talento.

“Se necesita una estrella invitada”, propone Hielito en el tráiler, a lo que Venegas responde con entusiasmo: “¡Yo!”. El guiño no sólo emociona a los personajes, sino que ha generado una ola de euforia entre los seguidores de la artista y del programa, que han transformado la noticia en tendencia en las redes mexicanas.

Calurosa Navidad se estrenará el próximo 21 de noviembre a través de Prime Video en más de 240 países, marcando el regreso a la pantalla de Tulio y compañía tras más de 11 años del último lanzamiento original del show. La película, creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, mantiene el sello irónico y entrañable que conquistó a chicos y grandes desde su debut.

Una Julieta Venegas estrecha al cine

Amores Perros recibe el mejor homenaje por sus 25 años a cargo de Julieta Venegas, Ely Guerra y Control Machete. (Infobae México)

Apenas semanas antes, el impacto de Julieta Venegas en la cultura pop se constató también en el escenario del Ariel, donde junto a Ely Guerra y Control Machete rindió un homenaje memorable por el 25 aniversario de Amores Perros.

La cantante recordó con emoción el momento en que su canción formó parte del soundtrack del clásico de Alejandro González Iñárritu: “Para mí es una canción muy especial porque fue la primera vez en la vida que la gente me conocía porque había hecho una canción… de repente me encontré con alguien en la calle que me dijo: ‘Tu eres esa que escribió esa canción de los amores perros’. Y yo dije ‘no lo puedo creer’”, relató Venegas con cariño.

Por ahora, la expectativa por 31 Minutos: Calurosa Navidad crece día a día. El regreso de los títeres más entrañables de la televisión latinoamericana y la presencia de Julieta Venegas prometen una Navidad hilarante y musical, una combinación que ya calienta los motores para uno de los estrenos familiares más esperados de Prime Video este año.