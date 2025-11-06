México

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

El hombre fue privado de su libertad en el municipio de Jilotepec

Los sujetos capturados (FGJEM)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de cinco personas, entre ellas un menor de edad y un presunto jefe de célula de la Familia Michoacana. Los cinco individuos son relacionados con el secuestro del líder transportista Fernando Galindo Salvador, quien fue secuestrado en el municipio de Jilotepec.

Si bien el recate con vida de Fernando Galindo fue informado la noche del 4 de noviembre por las autoridades, fue un día después que la Fiscalía mexiquense confirmó que en total fueron detenidos cinco individuos.

“Entre los detenidos se encuentra Nery “N” alias “El Moto”, quien es identificado como el encargado de una célula de dicho grupo criminal con orígenes en Michoacán, dedicada a realizar actos extorsivos en agravio de taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay", es parte de lo informado por las autoridades.

Fernando Galindo Salvador, líder transportista en el Edomex. (FGJEM)

El Moto operaría a través de realizar privaciones de la libertad de líderes transportistas en los municipios mencionados.

Luego de la privación de la libertad de Fernando Galindo, los trabajos de inteligencia ubicaron un domicilio en la colonia Centro del municipio de Acambay, el cual al parecer era usado como casa de seguridad.

Los sujetos detenidos

Hasta dicho lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y agentes de la Fiscalía, quienes lograron rescatar a la víctima y detener a los presuntos responsables: Nery “N”, Joel “N”, Pablo “N”, Valeria “N” y una adolescente de 15 años.

Como resultado, también fue asegurada un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de elementos balísticos, un inhibidor de señal, equipos móviles y narcóticos

Asimismo, el inmueble quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, mientras que los detenidos serán presentados ante las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación jurídica por el delito de secuestro agravado, cometido en grupo y en agravio de una persona mayor de 60 años.

El recate del hombre sucede luego de que el pasado 3 de noviembre transportistas de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana realizaron bloqueos en la autopista México-Querétaro por alrededor de nueve horas con el objetivo de exigir la localización del líder transportista.

La Familia Michoacana es un grupo delictivo que cuenta con presencia en diversas entidades. El pasado 30 de octubre 10 sujetos que estarían ligados con el grupo delictivo fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

