Así reaccionó Ludwika Paleta a preguntas sobre su esposo Emiliano Salinas y su presunta relación con NXIVM

(IG: @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta presentó Después, una película donde comparte créditos con su hijo Nicolás Haza.

La actriz desfiló por la alfombra roja de la premier y accedió a responder algunas preguntas de los medios.

Entre los temas que se abordaron, destacó la presunta relación de su esposo, Emiliano Salinas, con la secta NXIVM.

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

“Yo asumo lo que es mío y contesto las preguntas que tienen que ver conmigo. De lo que soy responsable y de lo mío, les cuento y no me deslindo, pero de lo otro que no me pertenece, pues es como si te hablan de algo que no tiene nada que ver contigo“, respondió la actriz ante las cámaras y micrófonos de Venga la Alegría.

De esta manera, Ludwika Paleta evitó entrar en controversia.

Cabe recordar que hace algunos años, Emiliano Salinas fue relacionado con la secta lidereada por Keith Raniere. Y es que los cursos Executive Success Programs (Programas de éxito ejecutivo) que ofrecía su empresa, fueron vinculados con la organización.

(Foto: Archivo)

De acuerdo con un artículo publicado por la BBC, el mexicano fue señalado de supuestamente crear cuentas falsas para desacreditar a los detractores de NXIVM; sin embargo, nunca se confirmó esta información ni su presunto vínculo.

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre NXIVM?

El escándalo que persigue a Emiliano Salinas y Ludwika Paleta revivió este 2025 luego de que una amiga de la pareja, Dalílah Polanco, dio a conocer que fue víctima de la secta.

“Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, NXIVM. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un ching* de secta", le contó la actriz en La Casa de los Famosos México.

Las amigas de la actriz aseguran que fue una víctima. |TikTok // Vix

En esa ocasión, la actriz no profundizó en detalles sobre lo sucedido, solo contó que la hacían decir unas frases.

No fue hasta que acabó el reality show, donde quedó en segundo lugar, que aclaró lo ocurrido.

“Ni siquiera en México se llamó así. No, ya por eso digo, ya ni digamos nombres, ni siquiera en México se llamó así, ni siquiera pasó en México lo que sucedió. A lo que voy es que yo fui a un cursito aquí y años después, viendo la tele, me enteré”, dijo en su podcast SinCuenta.

Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)

Dalílah Polanco reveló que le pidieron una cantidad de dinero para poder acceder a otro curso, pero ella decidió no continuar porque le pareció que la cantidad era excesiva.

“Años después de que sucede esto, viendo la tele, vemos todo el problema que se armó. Sí, porque fue algo muy sonado. Entonces, yo siempre decía: estuve en una secta, o sea, burlándome de ello”, añadió.