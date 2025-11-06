México

Así reaccionó Ludwika Paleta a preguntas sobre su esposo Emiliano Salinas y su presunta relación con NXIVM

Los señalamientos revivieron este 2025 después de que Dalílah Polanco dijo que fue víctima de la secta

Guardar
(IG: @ludwika_paleta)
(IG: @ludwika_paleta)

Ludwika Paleta presentó Después, una película donde comparte créditos con su hijo Nicolás Haza.

La actriz desfiló por la alfombra roja de la premier y accedió a responder algunas preguntas de los medios.

Entre los temas que se abordaron, destacó la presunta relación de su esposo, Emiliano Salinas, con la secta NXIVM.

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Yo asumo lo que es mío y contesto las preguntas que tienen que ver conmigo. De lo que soy responsable y de lo mío, les cuento y no me deslindo, pero de lo otro que no me pertenece, pues es como si te hablan de algo que no tiene nada que ver contigo“, respondió la actriz ante las cámaras y micrófonos de Venga la Alegría.

De esta manera, Ludwika Paleta evitó entrar en controversia.

Cabe recordar que hace algunos años, Emiliano Salinas fue relacionado con la secta lidereada por Keith Raniere. Y es que los cursos Executive Success Programs (Programas de éxito ejecutivo) que ofrecía su empresa, fueron vinculados con la organización.

(Foto: Archivo)
(Foto: Archivo)

De acuerdo con un artículo publicado por la BBC, el mexicano fue señalado de supuestamente crear cuentas falsas para desacreditar a los detractores de NXIVM; sin embargo, nunca se confirmó esta información ni su presunto vínculo.

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre NXIVM?

El escándalo que persigue a Emiliano Salinas y Ludwika Paleta revivió este 2025 luego de que una amiga de la pareja, Dalílah Polanco, dio a conocer que fue víctima de la secta.

“Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, NXIVM. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un ching* de secta", le contó la actriz en La Casa de los Famosos México.

Las amigas de la actriz aseguran que fue una víctima. |TikTok // Vix

En esa ocasión, la actriz no profundizó en detalles sobre lo sucedido, solo contó que la hacían decir unas frases.

No fue hasta que acabó el reality show, donde quedó en segundo lugar, que aclaró lo ocurrido.

“Ni siquiera en México se llamó así. No, ya por eso digo, ya ni digamos nombres, ni siquiera en México se llamó así, ni siquiera pasó en México lo que sucedió. A lo que voy es que yo fui a un cursito aquí y años después, viendo la tele, me enteré”, dijo en su podcast SinCuenta.

Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo
Dalílah Polanco regresa a Cuéntamelo Ya! (Instagram: @polancodalilah)

Dalílah Polanco reveló que le pidieron una cantidad de dinero para poder acceder a otro curso, pero ella decidió no continuar porque le pareció que la cantidad era excesiva.

“Años después de que sucede esto, viendo la tele, vemos todo el problema que se armó. Sí, porque fue algo muy sonado. Entonces, yo siempre decía: estuve en una secta, o sea, burlándome de ello”, añadió.

Temas Relacionados

Ludwika PaletaEmiliano SalinasCarlos Salinas de GortariDalílah PolancoKeith RaniereLa Casa de los Famosos MéxicoNXIVMmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobierno presenta Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial: “Será el más grande del continente”

José Peña Merino indicó que la capacitación durará cinco meses y la convocatoria para ingresar se publicará hoy

Gobierno presenta Centro Público de

Así puedes limpiar el colón de forma natural con esta poderosa planta comestible que es versátil y económica

Existen alimentos al alcance de todos que, lejos de la sofisticación o el alto costo, pueden aportar beneficios específicos

Así puedes limpiar el colón

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de noviembre: persona se arroja a las vías del STC en L6

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

El momento tomó por sorpresa a todo el elenco, que no dudó en interrumpir el programa para expresar su apoyo y condolencias

Muere el padre de Joanna

Tiktoker china enfrenta a influencer mexicana que culpó a su país del COVID-19: “Eso no es humor, es ignorancia”

El video viral de Estela Hao expuso la desinformación y el racismo en los comentarios de la influencer mexicana, Ana Gastelum

Tiktoker china enfrenta a influencer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco miembros de

Procesan a cinco miembros de “Los Malportados” por secuestrar y torturar a mariachis en Tlalpan, CDMX

Revelan cómo asesinan y operan los cárteles que asedian Tierra Caliente de Michoacán

Caen 7 presuntos integrantes de La Unión Tepito durante operativos en CDMX, aseguran más de mil dosis de droga | Video

Empresarios buscan aumento al presupuesto de seguridad estatal ante guerra del Cártel de Sinaloa

Megaoperativo en Celaya deja dos detenidos y armas aseguradas tras ataque a agentes de investigación

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de noviembre?

Muere el padre de Joanna Vega-Biestro: la conductora recibió la noticia en el foro de Sale el Sol |Video

Kanye West confirma concierto histórico en México: única fecha, sede y cómo conseguir los boletos

Aleks Syntek anuncia retiro temporal en medio de rumores de divorcio por involucrarse con una fan

Un mapa de santas, trece idiomas y un hábito de monja: así se gestó ‘LUX’, el álbum más personal de Rosalía

DEPORTES

FIFA nomina a Javier Aguirre

FIFA nomina a Javier Aguirre al premio ‘The Best’ como mejor técnico del mundo

Milito vs Torrent: de compartir vestidor en el Barcelona a enfrentarse en la última jornada de la Liga Mx

Checo Pérez acelera su regreso a la Fórmula 1 y correrá con Ferrari

Soberano Jr. regresa con todo al CMLL: reta a Místico y provoca a Lazy Boy de UFC

Mikel Arriola destaca la fuerza comercial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026