Así es como las dietas extremas y suplementos para bajar de peso pueden hacer que desarrolles hipotiroidismo

La influencer alertó sobre el riesgo de las dietas extremas. (FB: manelyk_oficial)

El relato de Manelyk González sobre las consecuencias de las dietas extremas ha reavivado el debate en redes sociales acerca de los riesgos asociados al uso indiscriminado de suplementos para adelgazar y la presión estética que enfrentan figuras públicas.

Y es que durante su participación en el pódcast Seres Cromáticos, la influencer y exintegrante de Acapulco Shore compartió que fue diagnosticada con hipotiroidismo tras años de someterse a regímenes alimenticios restrictivos y consumir productos para perder peso sin supervisión médica.

La empresaria relató que su diagnóstico fue el resultado de una prolongada exposición a malos hábitos alimenticios y al uso de sustancias para adelgazar.

“Ahorita yo tengo hipotiroidismo, o sea, es en la tiroides, y a mí eso me dio porque yo tomaba mucha pendejada para bajar de peso. Tomé quemadores, muchísimas cosas que en la etiqueta decían que podían afectar, pero no me importaba”, declaró la influencer.

La ex "Acapulco Shore" compartió su experiencia con las dietas extremas. (IG: @manelyk_oficial)

Qué es el hipotiroidismo, la enfermedad que puedes desarrollar si te sometes a dietas de extremas

El hipotiroidismo es un trastorno en el que la glándula tiroides produce una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas.

Estas hormonas regulan el metabolismo, controlan el consumo de energía y afectan diversas funciones corporales.

Cuando los niveles hormonales son bajos, el metabolismo se vuelve más lento. Los síntomas más frecuentes incluyen fatiga, aumento de peso sin causa aparente, sensibilidad al frío, piel seca, cabello y uñas frágiles, estreñimiento y trastornos menstruales.

La tiroides es una de las glándulas que más pueden verse afectadas con las dietas muy restrictivas y el uso frecuente de suplementos para perder peso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las dietas extremas pueden causar que desarrolles hipotiroidismo

Las dietas extremas, especialmente aquellas muy bajas en calorías o restrictivas en nutrientes clave, pueden afectar el funcionamiento de la glándula tiroides y favorecer el desarrollo de hipotiroidismo, lo cual puede tener alguna de las siguientes causas:

Disminución de la ingesta de yodo: El yodo es esencial para la producción de hormonas tiroideas. Dietas muy restrictivas pueden llevar a una deficiencia de este mineral, lo que afecta la síntesis hormonal de la tiroides.

Reducción del metabolismo: Una ingesta calórica muy baja causa que el cuerpo disminuya su metabolismo basal para conservar energía. Esta adaptación incluye una reducción en la producción de hormonas tiroideas como la T3, lo que puede desencadenar hipotiroidismo.

Alteración de la conversión hormonal: El estrés metabólico provocado por la falta de calorías puede alterar la conversión de T4 (tiroxina) en T3 (triyodotironina), aumentando los niveles de la forma inactiva (rT3) y reduciendo la acción tiroidea activa.

Pérdida de masa muscular: Las dietas extremas pueden llevar a una rápida disminución de masa muscular, lo que reduce la tasa metabólica y la demanda de hormonas tiroideas.

Déficit de otros nutrientes: La falta de selenio, zinc, hierro y ciertas vitaminas también interfiere con la función tiroidea.

Alteración hormonal: Algunas sustancias presentes en suplementos para bajar de peso pueden interferir con el funcionamiento normal de la glándula tiroides o alterar el equilibrio hormonal. En ciertos casos, estos productos contienen ingredientes que suprimen el apetito o aceleran el metabolismo, lo que puede forzar el sistema tiroideo y afectar su funcionamiento.

Riesgo de toxicidad o contaminantes: Algunos suplementos contienen contaminantes o dosis no reguladas de hormonas tiroideas exógenas, lo que puede alterar el eje tiroideo-hipofisario y llevar a disfunción.

Las dietas extremas suelen tener consecuencias negativas para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, mantener una alimentación equilibrada y evitar restricciones excesivas ayuda a conservar la función normal de la tiroides y previene alteraciones como el hipotiroidismo.

Es importante mencionar que los padecimientos de la tiroides, tales como el hipertirodismo son irreversibles, por lo que una vez que se desarrollan solo se controlan pero no es posible revertir el daño.