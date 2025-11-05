México

Telefónica anuncia su salida de México: ¿qué pasará con los más de 21 millones de clientes de Movistar?

Con más de 21 millones de líneas activas, Telefónica Movistar México enfrenta un proceso de transición tras la decisión de su matriz de abandonar Hispanoamérica

Telefónica confirmó su salida de
Telefónica confirmó su salida de México, aunque Movistar continuará operando mientras se concreta la venta. (Foto: Cuartoscuro)

La compañía Telefónica, matriz de Movistar, anunció oficialmente su salida de México, Chile y Venezuela como parte de su nuevo plan estratégico 2026-2029. La decisión, comunicada por su presidente Marc Murtra durante el Telefónica Capital Markets Day 2025, marca un cambio radical en la presencia de la empresa en América Latina, región donde opera desde hace más de dos décadas.

Murtra explicó que la compañía busca concentrar sus esfuerzos en sus cuatro principales mercados: España, Reino Unido, Alemania y Brasil, y que la salida de Hispanoamérica responde a una estrategia de simplificación y rentabilidad. En paralelo, Telefónica mantiene un proceso de venta avanzado en Colombia, que podría cerrarse próximamente.

México, sin comprador definido

Aunque el anuncio confirma la intención de Telefónica de abandonar el país, aún no existe un comprador oficial para la operación mexicana, por lo que Movistar México continuará operando con normalidad.

Con corte a marzo de 2025, la compañía contaba con más de 21 millones 106 mil líneas activas de telefonía móvil, lo que la coloca como el tercer operador más grande de México, después de Telcel y AT&T.

Más de 21 millones de
Más de 21 millones de usuarios de Movistar México mantienen su servicio sin cambios por ahora. (Foto: Cuartoscuro)

La directora de Finanzas y Control de Telefónica, Laura Abasolo, señaló que “no hay una decisión formal tomada”, aunque la empresa analiza “iniciativas de simplificación” que incluyan la venta de activos o fusiones con otras compañías del sector.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar México?

Por el momento, los clientes no deben realizar ningún cambio, ya que los servicios seguirán funcionando de manera habitual mientras la compañía concluye las negociaciones.

Cuando se concrete la venta, las líneas y usuarios serán transferidos automáticamente al comprador, como ha ocurrido en casos similares dentro del sector. Un ejemplo fue la compra de Nextel por AT&T en 2015, cuando la nueva empresa absorbió a todos los usuarios sin interrupciones ni pérdida de datos.

Especialistas señalan que, si el comprador es un operador ya establecido en México, la migración será técnica y operativamente sencilla, aunque los clientes podrían notar cambios en tarifas o planes en una etapa posterior.

Pérdidas y reestructuración global

Telefónica enfrenta un periodo complejo. En los primeros nueve meses de 2025, sus ingresos en Hispanoamérica cayeron 11.3%, hasta los 3 mil 152 millones de euros, mientras que la empresa registró pérdidas por 1,080 millones de euros, según su último informe financiero.

El impacto de las desinversiones y cierres —como los ocurridos recientemente en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador— también ha golpeado a la compañía en los mercados bursátiles. Tras anunciar su nuevo plan estratégico, las acciones de Telefónica se desplomaron 11% y lideraron las pérdidas del IBEX español, su mayor caída intradía en cinco años.

