México

Telefónica, dueña de Movistar, anuncia salida de México y Sudamérica

La empresa registra una pérdida neta de 1.080 millones de euros hasta septiembre, tras desinversiones en la región

Guardar
La adicción a los celulares
La adicción a los celulares pueda alejar a las personas de sus familiares y amigos. (Freepik)

La compañía Telefónica, propietaria de Movistar, anunció su salida de México y otros países de Hispanoamérica como parte de una reestructuración estratégica planteada para el periodo 2026-2029.

La determinación incluye su retiro de México, Chile y Venezuela, naciones en las que se mantiene operando. La información fue confirmada este martes por el presidente de la empresa, Marc Murtra, durante la presentación del nuevo plan estratégico.

De acuerdo con Radio Fórmula, la salida de Telefónica en la región se enmarca en el giro corporativo que priorizará los mercados de España, Reino Unido, Alemania y Brasil. El plan fue anunciado el mismo día en que la firma publicó sus resultados financieros hasta septiembre, periodo que marcó su peor caída en el Ibex 35 español en los últimos cinco años. Para explicar la decisión, Murtra descartó motivos políticos, mencionando que se trata de una definición estrictamente empresarial con origen en un programa iniciado durante 2019 y ratificado con la nueva estrategia.

La compañía sostuvo en julio conversaciones exclusivas sobre la venta de su negocio mexicano a Beyond ONE, empresa controladora de Virgin Mobile México. Las negociaciones, citadas por la agencia Reuters, continúan sin un horizonte temporal definido para su cierre, pues Telefónica busca no afectar eventuales acuerdos con potenciales compradores. El presidente de la compañía evitó adelantar detalles sobre posibles resultados u operaciones de venta en esta fase.

La compañía prioriza los mercados
La compañía prioriza los mercados de España, Reino Unido, Alemania y Brasil en su nuevo plan para 2026-2029.| Foto: (iStock)

En cuanto a los resultados económicos de la región, la Telefónica reportó una disminución del 11,3% en ingresos de su unidad de Hispanoamérica —que incluye países como Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, México y Venezuela— totalizando 3.152 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

A esto se suma una pérdida neta de 1.080 millones de euros registrada hasta septiembre, atribuida al impacto de las desinversiones regionales, frente a los 954 millones de euros de ganancias obtenidas en el mismo periodo de 2024.

La hoja de ruta de la multinacional destaca además el cierre de ventas de activos en Argentina y Perú durante el primer semestre de 2025, y el fin de operaciones en Uruguay y Ecuador en octubre.

Palabras Claras remarcó la posición oficial de la empresa: “No somos un actor político ni damos opiniones políticas”, declaró Murtra ante medios de comunicación. El nuevo plan de Telefónica sostiene la firmeza de concentrar sus recursos y operaciones en mercados considerados estratégicos y de mayor rentabilidad, ajustando así su presencia global.

Temas Relacionados

MéxicoMovistarInversioneseconomíamexico-noticias

Más Noticias

Frío CDMX: activan doble alerta en estas seis alcaldías por bajas temperaturas para la mañana del miércoles 5 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones por este pronóstico

Frío CDMX: activan doble alerta

Euro: cotización de cierre hoy 4 de noviembre en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

El dólar sigue aumentando en México al cierre de este martes 4 de noviembre

La divisa estadounidense sigue recuperándose en el mercado internacional como resultado de las tensiones comerciales entre China y EEUU

El dólar sigue aumentando en

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 5 de noviembre en el Valle de México y de Toluca

¿Vas a manejar enlaCiudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Qué vehículos descansan por el

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y más de 7 horas de tremor este martes 4 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen en Edomex a Tania “N”, presunta generadora de violencia en territorio del CJNG

Rocha Moya niega detención de “El Chapo Isidro” tras operativo que dejó 13 abatidos en Sinaloa

Dan 25 años de prisión a “El Saurín”, ligado a La Familia Michoacana por secuestro

Trasladan a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, al penal del Altiplano en Edomex

ENTRETENIMIENTO

José Madero planea darse un

José Madero planea darse un descanso en la música: “Estoy en un momento oscuro de mi vida”

Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

¿No alcanzaste boletos para el Corona Capital 2025? Será transmitido por esta plataforma de streaming

Joaquín Cosío reta a Sheinbaum y convoca a unirse a marcha de la Generación Z que exige su revocación de mandato

Cazzu presume su nuevo tatuaje y desata controversia en redes: ¿Qué significa?

DEPORTES

¿Cómo quedará la última jornada

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

PSG vs Bayern Münich: a qué hora y dónde ver desde México a los bávaros en la Champions League

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Austin Aries elogia la Arena México del CMLL y confiesa su admiración por la Lucha Libre Mexicana