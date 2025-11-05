Pepe Madero vive fuerte depresión en medio de escándalo por traición a su ex amigo de PXNDX con su esposa

José Madero admite atravesar una crisis emocional y considera el retiro de la música tras el escándalo personal (Marlem Suárez @barbieperiodista)

El reciente regreso de Pepe Madero a la escena pública, tras su aparición junto a Christian Nodal en Monterrey, ha reavivado una controversia personal que involucra a su excompañero de banda, Arturo Arredondo.

La supuesta infidelidad que habría marcado el quiebre definitivo entre ambos músicos ha vuelto a ocupar el centro de la conversación, según información difundida por el periodista Mich Rubalcava.

La relación entre los exintegrantes de PXNDX se vio profundamente afectada por un episodio que, de acuerdo con Rubalcava, trascendió el ámbito profesional y se instaló en lo personal.

La relación entre los exintegrantes de PXNDX se fractura tras la revelación de una traición personal (PXNDX)

El periodista relató que Arturo Arredondo y José Madero mantenían una amistad cercana desde hacía años, compartiendo no solo escenarios sino también momentos familiares junto a sus respectivas parejas, Mónica y Vicky.

Rubalcava explicó que la dinámica entre los cuatro era habitual, hasta que Vicky, entonces novia de Madero, comenzó a notar una complicidad inusual entre su pareja y Mónica, esposa de Arredondo.

Según la versión recogida por Mich Rubalcava, fue Vicky quien detectó comportamientos extraños: “los veía con mucha complicidad”, afirmó el periodista. Rubalcava añadió que tanto Pepe como Mónica solían ausentarse en distintas ocasiones, lo que despertó sospechas.

La confirmación de la infidelidad llegó cuando Vicky decidió compartir con Arredondo las conversaciones, videos y fotos que evidenciaban la relación entre Madero y Mónica. “Pepe Madero le dio vajilla a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…) había pláticas, videos, fotos (…) Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató Rubalcava en YouTube.

El exintegrante de PXNDX se pronunció dejando claro que prefiere mantener la privacidad de su familia y evitar alimentar más el escándalo que rodea a la banda (FB)

El propio Arturo Arredondo confirmó a Mich Rubalcava que estaba al tanto de la situación. Cuando el periodista le consultó directamente sobre la infidelidad, Arredondo respondió: “¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso”.

Posteriormente, el músico amplió su postura a través de mensajes de texto, donde expresó: “No puedo confirmar ni negar nada. La verdad siempre encuentra su camino, sin ayuda mía. Uno aprende a no meterse al lodo con marranos. Solo pido respeto por la privacidad de mi familia, que ellos no tienen culpa de nada”, según los mensajes recogidos por Mich Rubalcava.

La controversia se intensificó con la intervención de Fernando Salinas, exmánager de PXNDX y primo de Arturo Arredondo, quien trabajó con el grupo durante siete años y actualmente colabora con los exintegrantes en la banda Desierto Drive.

Salinas confirmó las declaraciones de Mich Rubalcava respecto a la infidelidad que cometió la esposa de Arredondo con Pepe Madero. “No me arde lo que haga él con su carrera. Me arde lo mal amigo que fue con mi primo, no te confundas. Nadie de los tres necesita de él”, dijo Salinas en redes sociales.

La supuesta infidelidad entre Pepe Madero y Mónica, esposa de Arturo Arredondo, vuelve a ser tema central en la escena musical (FB)

En otro mensaje, subrayó la evidencia del hecho: “Es evidente que es una cosa que pasó, no necesitamos ir a la NASA para entenderlo”.

En medio de este escándalo, José Madero Vizcaíno concedió una entrevista al periodista musical Javier Paniagua, en la que abordó el difícil momento personal que atraviesa.

El músico mexicano compartió que durante una gira por Sudamérica realizó un ejercicio de introspección que lo llevó a cuestionar su vida y su carrera. “Tuve un quiebre mental y me pregunté: ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy disfrutando esto. No tengo vida propia ni personal, estoy dedicado al 100% a esto”, expresó Madero a Paniagua.

Pepe Madero confiesa que vive una 'etapa muy oscura' en su vida (IG)

El intérprete de “Los malaventurados no lloran” reconoció que se encuentra en una situación delicada y busca estabilizarse emocionalmente. “Hay veces que he estado a punto de rendirme, como sucedió hace poco en una gira por Sudamérica este año. Se acumula todo y yo no estoy en un momento emocional muy estable, estoy en un momento medio oscuro de mi vida”, destacó el exvocalista de PXNDX.

El propio Madero admitió que está considerando el retiro de la música, al sentirse abrumado por la falta de vida personal y el peso de la situación. “Me siento roto”, confesó el músico, quien atraviesa una crisis que, según sus palabras, lo ha llevado a replantearse su futuro profesional y personal.