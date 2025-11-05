México

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

El filme que sacudió el Festival de Cannes por su retrato de la depresión posparto y lo incómodo del amor llegará a cines mexicanos y streaming

Mátate Amor, la incómoda película
Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. (MUBI)

La película Mátate, Amor ha comenzado a generar debate y expectativa antes de su llegada a México. Dirigida por la reconocida cineasta escocesa Lynne Ramsay y con un elenco encabezado por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, la cinta se adentra en los espacios más privados y oscuros de una mujer al borde del colapso.

Basada en la aclamada novela de Ariana Harwicz, la historia sigue a Grace (Lawrence), una joven madre que junto a su pareja Jackson (Pattinson) se traslada de Nueva York al campo para comenzar de nuevo con su bebé en una casa heredada.

Sin embargo, la aparente calma se quiebra conforme Grace es devorada por la rutina, el aislamiento y la presión de la maternidad.

Cruda. Intensa. Imposible de ignorar. Mátate, amor es la nueva apuesta de Martin Scorsese como productor, con la brillante Jennifer Lawrence y la fuerza de Robert Pattinson. 📅 06 de Noviembre, solo en cines. (BF Distribution)

A diferencia de los relatos convencionales, Mátate, Amor retrata la depresión posparto y la tensión psicológica con una crudeza poco habitual en el cine anglosajón, lo que ha generado polémica y opiniones encontradas tanto en su estreno en el Festival de Cine de Cannes como en redes sociales.

El filme se sitúa en la ruralidad norteamericana, poniendo el foco en la transformación dolorosa de una mujer entre el amor, la locura y la vitalidad furiosa. La directora Lynne Ramsay explicó sobre la cinta:

“En el corazón de esta historia está la complejidad del amor y cómo puede cambiar y transformarse con el tiempo. Quise mantener la película con los pies en la tierra, humana, espontánea y, en ocasiones, divertida, capturando esos momentos que parecen pequeños, pero que tienen un enorme peso. Esta película es para cualquiera que haya estado en una relación: hay dolor y belleza en la vulnerabilidad”.

Cruda. Intensa. Imposible de ignorar. Mátate, amor es la nueva apuesta de Martin Scorsese como productor, con la brillante Jennifer Lawrence y la fuerza de Robert Pattinson. 📅 06 de Noviembre, solo en cines. (BF Distribution)

Completando el reparto, destacan nombres como LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, sumando a la propuesta una capa actoral de primer nivel. El guion, firmado por Enda Walsh, Lynne Ramsay y Alice Birch, explora los límites de la mente femenina en crisis.

Mátate, Amor es polémica porque explora, de manera abierta y sin filtros, la depresión posparto y el deterioro mental, lo que ha generado reacciones de incomodidad entre algunos sectores que consideran que la cinta desafía tabúes de la maternidad en el cine comercial.

¿Dónde ver y cuándo se estrena en México?

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson protagonizan la cinta "Die, My Love". (Captura de video)

El estreno de Mátate, Amor en México está programado para cines a partir del jueves 6 de noviembre únicamente en la cadena Cinépolis, además de espacios de salas alternativas como la Cineteca Nacional.

Posteriormente, la película estará disponible para streaming a través de la plataforma MUBI, aún sin fecha confirmada.

