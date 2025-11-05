México

Lucía Méndez revela cómo vive Pedro Torres ante grave deterioro de su salud: “Tiene tanatólogo y sacerdotes”

La ex pareja del productor y madre de su hijo Pedro Antonio habló de la crisis de salud del productor por Esclerosis Lateral Amiotrófica

Guardar
Lucía Méndez rompe el silencio
Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable. (Instagram)

El avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el reconocido exproductor de Televisa Pedro Torres ha provocado una profunda conmoción en el ámbito del espectáculo mexicano y entre sus allegados.

A los setenta y dos años, Torres enfrenta una enfermedad neurodegenerativa sin cura, lo que lo ha llevado a tomar la decisión de despedirse de sus seres queridos y dejar mensajes personales, anticipando el deterioro progresivo de sus funciones motoras.

La confirmación pública del diagnóstico de ELA por parte de Pedro Torres marcó un punto de inflexión tanto en su vida como en la percepción de quienes lo rodean.

Según relató Martha Figueroa en su canal de YouTube, el productor ha comenzado a grabar mensajes de despedida dirigidos a su círculo más cercano, preparándose para lo que él mismo ha denominado “su final”.

El diagnóstico de esclerosis lateral
El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en Pedro Torres conmociona al mundo del espectáculo mexicano (YouTube)

Figueroa expresó en su programa: “Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se está despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”, destacando la gravedad del momento.

La conductora, quien compartió proyectos con Torres en el programa ‘Big Brother VIP’, manifestó su aprecio y gratitud hacia el productor. En palabras de Figueroa: “Te quiero mucho, Pedro. Muchas gracias por todo”, subrayando la estima personal y profesional que le profesa, así como la oportunidad que le brindó para regresar a trabajar en Televisa.

Mientras tanto, la familia de Pedro Torres y su entorno inmediato han optado por mantener el silencio, sin emitir declaraciones públicas sobre la situación médica del productor. No obstante, la información sobre su estado de salud ha sido confirmada y ampliada por otros periodistas del medio.

La familia de Pedro Torres
La familia de Pedro Torres mantiene el silencio ante el delicado estado de salud del productor (Captura: X)

Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, informó el 1 de octubre que la condición de Torres se ha agravado considerablemente en las últimas semanas. Infante detalló: “El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave (…) ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse”, enfatizando la seriedad del cuadro clínico.

El periodista también compartió su interés en entrevistarlo, aunque reconoció las dificultades para concretar ese encuentro debido al avance de la enfermedad.

Infante señaló en su canal: “tiene esclerosis múltiple pero la más grave de todas, yo estuve intentando buscarlo y me encantaría poder entrevistarlo, si él así lo decide, porque está súper grave, que al rato no se va a poder ni mover”.

El deterioro progresivo de las
El deterioro progresivo de las funciones motoras de Pedro Torres marca un punto de inflexión en su vida y carrera (Instagram)

La primera publicación que reportó la enfermedad de Pedro Torres fue la revista TVNotas, que identificó la ELA como el padecimiento específico que enfrenta el productor.

Ahora, en entrevista para TVyNovelas, es Lucía Méndez, ex pareja del productor y madre de su hijo Pedro Antonio, quien habla sobre la salud del realizador.

“Claro que me ha dolido. Pero aplaudo su actitud, porque es la de un ganador, lo ves feliz y te platica que se fue a Las Vegas y que está contento, que tiene un tanatólogo y está viendo a dos sacerdotes... Creo que está tomadísimo por Dios en este momento, porque de verdad te impacta lo bien que contesta, que está contento, que no está deprimido”, contó la actriz.

Temas Relacionados

Lucía MéndezPedro Torresmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Metro CDMX y Metrobús aumentarán su tarifa? Esto dijo Semovi sobre el costo del transporte público

Las autoridades capitalinas explicaron a la población cuáles son los ajustes a la tarifa del transporte público

¿Metro CDMX y Metrobús aumentarán

La Granja VIP en vivo: sigue el nuevo reto Juicio de Fuego

El reality tiene una nueva modalidad los martes para todos los granjeros

La Granja VIP en vivo:

¿Ya probaste la tarta con cajeta y nuez que arrasa en redes? Así se prepara en casa

Postre casero con sabor tradicional, preparación sencilla, resultado visualmente irresistible, perfecto para cualquier celebración

¿Ya probaste la tarta con

Cámara de Diputados aprueba Presupuesto de Egresos 2026

La propuesta ahora será discutida en el Senado

Cámara de Diputados aprueba Presupuesto

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con gabinete ampliado por “Plan Michoacán”

La mandataria dio a conocer la medida tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a tres presuntos integrantes

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

Adrián LeBarón denuncia impunidad y exige justicia a seis años del asesinato de su familia en Bavispe, Sonora

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo:

La Granja VIP en vivo: sigue el nuevo reto Juicio de Fuego

Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de noviembre

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, alza la voz ante lo ocurrido con Fátima Bosch en Tailandia

Alejandra Guzmán muestra impresionante imagen de su columna vertebral tras delicada cirugía: “Abrazo biomecánico”

DEPORTES

Ex rival de Canelo Álvarez

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana

Pumas Femenil anuncia la salida de Marcelo Frigério tras no clasificar a la liguilla del Apertura 2025

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1