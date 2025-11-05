Lucía Méndez revela cómo vive Pedro Torres ante grave deterioro de su salud: “Tiene tanatólogo y sacerdotes”

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable. (Instagram)

El avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en el reconocido exproductor de Televisa Pedro Torres ha provocado una profunda conmoción en el ámbito del espectáculo mexicano y entre sus allegados.

A los setenta y dos años, Torres enfrenta una enfermedad neurodegenerativa sin cura, lo que lo ha llevado a tomar la decisión de despedirse de sus seres queridos y dejar mensajes personales, anticipando el deterioro progresivo de sus funciones motoras.

La confirmación pública del diagnóstico de ELA por parte de Pedro Torres marcó un punto de inflexión tanto en su vida como en la percepción de quienes lo rodean.

Según relató Martha Figueroa en su canal de YouTube, el productor ha comenzado a grabar mensajes de despedida dirigidos a su círculo más cercano, preparándose para lo que él mismo ha denominado “su final”.

El diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica en Pedro Torres conmociona al mundo del espectáculo mexicano (YouTube)

Figueroa expresó en su programa: “Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se está despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”, destacando la gravedad del momento.

La conductora, quien compartió proyectos con Torres en el programa ‘Big Brother VIP’, manifestó su aprecio y gratitud hacia el productor. En palabras de Figueroa: “Te quiero mucho, Pedro. Muchas gracias por todo”, subrayando la estima personal y profesional que le profesa, así como la oportunidad que le brindó para regresar a trabajar en Televisa.

Mientras tanto, la familia de Pedro Torres y su entorno inmediato han optado por mantener el silencio, sin emitir declaraciones públicas sobre la situación médica del productor. No obstante, la información sobre su estado de salud ha sido confirmada y ampliada por otros periodistas del medio.

La familia de Pedro Torres mantiene el silencio ante el delicado estado de salud del productor (Captura: X)

Gustavo Adolfo Infante, a través de su canal de YouTube, informó el 1 de octubre que la condición de Torres se ha agravado considerablemente en las últimas semanas. Infante detalló: “El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave (…) ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse”, enfatizando la seriedad del cuadro clínico.

El periodista también compartió su interés en entrevistarlo, aunque reconoció las dificultades para concretar ese encuentro debido al avance de la enfermedad.

Infante señaló en su canal: “tiene esclerosis múltiple pero la más grave de todas, yo estuve intentando buscarlo y me encantaría poder entrevistarlo, si él así lo decide, porque está súper grave, que al rato no se va a poder ni mover”.

El deterioro progresivo de las funciones motoras de Pedro Torres marca un punto de inflexión en su vida y carrera (Instagram)

La primera publicación que reportó la enfermedad de Pedro Torres fue la revista TVNotas, que identificó la ELA como el padecimiento específico que enfrenta el productor.

Ahora, en entrevista para TVyNovelas, es Lucía Méndez, ex pareja del productor y madre de su hijo Pedro Antonio, quien habla sobre la salud del realizador.

“Claro que me ha dolido. Pero aplaudo su actitud, porque es la de un ganador, lo ves feliz y te platica que se fue a Las Vegas y que está contento, que tiene un tanatólogo y está viendo a dos sacerdotes... Creo que está tomadísimo por Dios en este momento, porque de verdad te impacta lo bien que contesta, que está contento, que no está deprimido”, contó la actriz.