Juan Osorio no descarta tener hijos con Eva Daniela: “Si Dios nos da licencia y podemos, ¿por qué no?”

La relación del productor de telenovelas y la actriz, marcada por 38 años de diferencia, ha sido del interés público desde su inicio

El enlace nupcial estuvo marcado por emotivos votos, una gran fiesta y la presencia de figuras destacadas del entretenimiento. (@evadaniela, Instagram)

A un mes de haberse casado, el productor Juan Osorio y su esposa, la actriz Eva Daniela, disfrutan la plenitud de su matrimonio y no descartan la posibilidad de convertirse en padres. Aunque la diferencia de edad entre ambos —38 años— ha sido tema de conversación pública, la pareja externó que vive una etapa de equilibrio, respeto y complicidad.

Osorio, de 67 años, reconoció que la vida conyugal le ha traído una nueva perspectiva. Además, confesó que entre sus planes está la idea de tener hijos. “Se ha platicado. A mi mujer eso le fascina y está encantada con la idea. Yo creo que, si Dios nos da licencia y podemos, sí, ¿por qué no?”, expresó con emoción en entrevista para el portal TVyNovelas.

La pareja se casó en octubre de 2025. (@soyevadaniela, Instagram)

Una ilusión compartida

La actriz Eva Daniela, de 29 años, compartió la misma ilusión, aunque aseguró que están disfrutando cada momento antes de dar el siguiente paso. “Juan está muy feliz. Somos reservados porque nos gusta dar la sorpresa, pero sí queremos bebés. Mientras tanto, nuestro perrito Cochecito de coco es nuestro consentido”, comentó.

La pareja también habló sobre el equilibrio entre su vida profesional y su hogar. El productor de Amanecer reafirmó que su relación con la actriz está basada en el respeto mutuo y la admiración. “Estoy felizmente casado con una mujer que adoro, admiro y respeto. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida con ella”, dijo.

El matrimonio, que celebró su enlace en una ceremonia llena de figuras del espectáculo y emotivos momentos, continúa enfrentando la atención mediática por su marcada diferencia generacional. Sin embargo, ambos insisten en que su historia se sostiene por el amor y la confianza. “Es como escribir nuestra historia desde cero”, concluyó Eva Daniela.

Mientras preparan su luna de miel —que podría ser en un crucero, según adelantó la actriz—, Juan Osorio y Eva Daniela podrían iniciar un proceso legal en contra de la actriz Niurka, exesposa del productor, por daño moral.

Daniela Lucio Espino, abogada de la pareja, planteó este escenario en entrevista con Maxine Woodside en Todo para La Mujer. “Sí hay una medida de protección. Incluso, en el caso de Eva Daniela y también incluso del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella (Niurka), al hacer las declaraciones, está violentando y afectando. Sí, jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal”, puntualizó Espino.

La actriz y el productor mantuvieron un mensaje que benefició a ambos Foto: Cuartoscuro

