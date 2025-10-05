Juan Osorio tiene su propio final de telenovela y se casa con Eva Daniela, actriz 38 años menor

El enlace nupcial estuvo marcado por emotivos votos, una gran fiesta y la presencia de figuras destacadas del entretenimiento. (@evadaniela, Instagram)

Juan Osorio, uno de los productores más exitosos de la televisión, vivió este fin de semana lo que muchos llaman su propio final de telenovela: una boda llena de romanticismo y espectáculo junto a la actriz Eva Daniela, 38 años menor que él.

El enlace nupcial, celebrado con más de 120 invitados, estuvo marcado por emotivos votos, una gran fiesta y la presencia de figuras destacadas del entretenimiento.

La exclusiva del evento la obtuvo Televisa. (Televisa Espectáculos, Instagram)

La exclusiva del evento fue compartida inicialmente por Televisa Espectáculos, que describió el momento como una ceremonia “llena de magia y complicidad”. Osorio, de 67 años, se mostró visiblemente conmovido al dedicar sus palabras frente al altar: “No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes”.

Por su parte, Eva Daniela, de 29 años, correspondió con una promesa cargada de emoción: “Voy a cuidarte, a respetarte, a protegerte en cualquier circunstancia y, sobre todo, a darte mucho amor”. La ceremonia combinó tradición y glamour, con un banquete de lujo, espectáculo de fuegos artificiales y un concierto privado de la Sonora Santanera.

Previamente, Eva Daniela compartió en Instagram detalles de su despedida de soltera. (@soyevadaniela, Instagram)

Un romance mediático

El festejo no solo selló una relación iniciada en 2021, sino que confirmó la estabilidad de una pareja que, pese a la diferencia generacional, ha mostrado solidez y complicidad desde que hizo pública su relación. El compromiso matrimonial se había anunciado en octubre de 2024, cuando la pareja dio a conocer que ya se habían entregado el anillo de compromiso.

Entre los asistentes estuvieron actores como Livia Brito, Catherine Siachoque, Daniel Elbittar y Ana Belena, quienes celebraron con los recién casados en una fiesta que inició con la entrada de los novios al ritmo de “Volare” de Gipsy Kings.

Entre los asistentes estuvieron actores como Livia Brito, Catherine Siachoque, Daniel Elbittar y Ana Belena (foto). (@anabelena9, Instagram)

Un nuevo capítulo en la vida sentimental de Osorio

El matrimonio de Osorio con Eva Daniela marca un contraste con su mediática historia con Niurka Marcos, relación que comenzó en 1998 y terminó en 2003 en medio de escándalos. De ese vínculo nació su hijo Emilio Osorio, hoy consolidado como actor y cantante. Niurka no ha dejado de opinar sobre las relaciones de su ex, lo que añade siempre un matiz polémico alrededor de la vida personal del productor.

Ahora, con esta boda, Osorio demuestra que sigue apostando por el amor y que incluso su vida personal parece estar guiada por los giros melodramáticos de una telenovela.

La unión de Juan Osorio y Eva Daniela no sólo acaparó reflectores por la magnitud de la celebración, sino también porque representa un episodio que podría inspirar la trama de sus futuros proyectos televisivos. Al final, como en sus producciones más exitosas, el amor volvió a ser el protagonista.

A 3 años de hacer pública su relación, la pareja anunció su compromiso mediante sus redes sociales. (soyevadaniela, Instagram)